باجتماع الغرفة التجارية.. ضوابط جديدة على تجار سوق السمك بدمياط

عقدت الغرفه التجارية بدمياط، برئاسه ، محمد عبد اللطيف فايد ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ، اجتماع مع تجار الأسماك وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على الالتزام الكامل والفوري بالقرارات التالية وهى إزالة السور الحديدي والالتزام بحدود الرصيف المعتمدة، بما يتطابق مع باقي المحلات، تنفيذ صرف مستقل لمياه الثلج الناتجة عن المحلات، مع منع تصريف أي مياه بالشارع نهائيًا ، تجديد واجهات المحلات باستخدام الكلادينج وبشكل موحد أو متقارب، طبقًا للتصميم المعتمد ، تركيب كاميرات مراقبة تغطي منطقة السوق بالكامل، لخدمة المرور وشرطة المرافق والمباحث وكذلك توفير نقطة شرطة ثابتة من المرور وشرطة المرافق بالمكان، مع تغيير أفراد الخدمة بشكل دوري.



وجاء في الاجتماع ، الالتزام التام بعدم التعدي على الرصيف أو إشغال الطريق بأي صورة من الصور وازالة صناديق القمامة من ناصية السوق لتوسعة مخرج الكورنيش المؤدي إلى نيل دمياط، مع منع تواجد باعة الخضروات والباعة الجائلين ونقلهم إلى أرض الحديدي خلف السوق.



كما أكد الاجتماع على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفورية تجاه أي محل أو فرد مخالف لما سبق، دون سابق إنذار، وذلك حفاظًا على النظام العام والمظهر الحضاري للسوق.

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية سمير شطا نائب رئيس الغرفة و وسام عبد القادر امين الصندوق المساعد و محمد موسى و مسعد الرداد و تامر أباظة و السيد الخضري والدكتور ياسر عسل اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية

وذلك بالتعاون الكامل بين التجار والجهات المعنية، بما يحقق الانضباط والمظهر الحضاري للسوق لصالح الجميع.