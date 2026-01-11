ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة .



وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6562 طن تشمل : 1662 طن كلينكر و 4900 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39271 طن تشمل : 4459 طن خردة و 31842 طن ذرة و 2074 طن خشب زان و 896 طن بضائع متنوعة .

بينما أشار البيان إلى أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1451 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 13 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 853 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 78671 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50518 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2499 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4519 حركة .