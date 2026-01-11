قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الأوقاف يوجّه بصرف مكافأة 10 آلاف جنيه لعامِلَي مسجد
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
برشلونة يضرب ريال مدريد بالهدف الثالث في كأس السوبر الإسباني
مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026
هيمنة مغربية على المدرجات.. أعلى المباريات حضورا جماهيريا في أمم أفريقيا
محافظات

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة .
 

وقد أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6562 طن تشمل :  1662 طن كلينكر و 4900 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39271 طن تشمل : 4459 طن خردة و 31842 طن ذرة و 2074 طن خشب زان و 896 طن بضائع متنوعة .
بينما أشار البيان إلى أنه قد  بلغت حركة الصادر من الحاويات 1451 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 13 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 853 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 78671 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50518 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2499 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4519 حركة .

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

محمد عيد

محمد عيد: إستراتيجيات سياحية ناجحة تدفع المغرب ومصر إلى صدارة أفريقيا

رضا بهلوي

رضا بهلوي يتحدث عن عودته لإيران و قيادة المرحلة الانتقالية

دونالد ترامب

ترامب يشعل الأحداث مع كوبا ويظهر بصورة أمام العلم الكوبي وهو يدخن السيجار

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

