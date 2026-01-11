رفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية سابقا ليكون مقر التأمين الصحي بكفر سعد



تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، ترافقه نائبته المهندسة شيماء الصديق ، أعمال رفع كفاءة مبنى الوحدة المحلية سابقاً بقرية كفر سعد البلد ، لتجهيزه كمقر للتأمين الصحي، وذلك بمشاركة المجتمع المدني.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رشا مصلح مدير فرع هيئة التأمين الصحي و الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

حيث تفقد " المحافظ " المبنى واطلع على خطة التجهيز ليشمل عيادات خارجية لجميع التخصصات و معمل وصيدليات وعيادة أسنان ومركز خدمة عملاء ، كأول مبنى مستقل لخدمات التأمين الصحي وذلك لخدمة أهالي القرية والتخفيف عن كاهلهم.

واشاد " محافظ دمياط " بخطوات التنفيذ و مشاركة المجتمع المدني الفعالة ، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب واهتمام بالغ كافة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق