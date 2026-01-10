أوقاف دمياط تُنظِّم ندوة تثقيفية حول الصحة الإنجابية ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

ظَّمت مديرية أوقاف دمياط، ندوةً تثقيفيةً عن الصحة الإنجابية، وذلك من مسجد البحر بمدينة دمياط، في إطار مبادرة «صحح مفاهيمك» الهادفة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الصحية والأسَرية.

جاءت الندوة بحضور فضيلة الشيخ عمار عبد الهادي، إمام وخطيب المسجد، الذي أكّد على أهمية الوعي الصحي من منظور ديني رشيد، يوازن بين مقاصد الشريعة ومتطلبات الواقع، ويُرسّخ القيم الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع.

كما شاركت الدكتورة رشا رشوان، مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة، حيث تناولت محاور الصحة الإنجابية بأسلوب علمي مبسّط، موضّحةً سبل الوقاية، وأهمية التثقيف الصحي في بناء أُسَرٍ واعيةٍ وسليمة.

وشهدت الندوة مشاركة الواعظة شريهان الجمل، من واعظات أوقاف دمياط ورائدات الفكر، التي أكّدت على دور الخطاب الدعوي في دعم الوعي الصحي، وربط المفاهيم الطبية بالقيم الأخلاقية والإنسانية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص مديرية أوقاف دمياط على تفعيل الشراكة المجتمعية، ونشر الثقافة الصحيحة، وبناء الإنسان الواعي، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».