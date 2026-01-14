«تعليم بورسعيد» تحصد 5 مراكز جمهورية في مسابقات الكمبيوتر التعليمي

حصد تعليم بورسعيد خمسة مراكز على مستوى الجمهورية في المسابقات الوزارية التابعة لإدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي.

وقدم طاهر الغرباوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، التهنئة للإدارة العامة للتعليم العام تحت قيادة الأستاذ الحسيني راغب، وإدارة التوجيه الفني تحت إشراف الأستاذة هيام البنهاوي، والأستاذة سحر زكريا، موجه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بالطاقم المعاون لها والأخصائيين المشرفين على تنفيذ المسابقات، وما بذلوه من عمل متميز أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

وجاءت المراكز على النحو التالي:

المركز الثالث جمهوري في مسابقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بمدرسة الرسوة الأساسية، والطالبة فرح وجدي أحمد.

المركز الرابع جمهوري في مسابقة حياة كريمة، بمدرسة يوسف عاشور الابتدائية، والطالب مالك محمد السيد العربي.

المركز الخامس جمهوري في مسابقة مصر الرقمية، بمدرسة إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة الثانوية لغات، والطالب حازم مصطفى شومان.

المركز العاشر جمهوري في مسابقة التغيرات المناخية، بمدرسة ابن خلدون الرسمية المتميزة الثانوية لغات، والطالب يوسف محمد الوصيف.

المركز العاشر جمهوري في مسابقة إنجازات بلدي، بمدرسة الشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية بنين، والطالب محمد عادل الحسيني.

كما قدم وكيل تعليم بورسعيد شكره الخاص للإدارات التعليمية بالمدارس الفائزة، وهي: إدارة بحر البقر التعليمية، وإدارة جنوب التعليمية، وإدارة بورفؤاد التعليمية، وإدارة شمال التعليمية، لدعمهم اللامحدود لإنجاح تلك المسابقات، والمساهمة الإيجابية في رفع اسم تعليم بورسعيد في كافة المسابقات.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى اهتمام الدولة الكبير بهذه المسابقات، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات التكنولوجية والرقمية لأبنائنا الطلاب، بهدف إعداد جيل صاعد مواكب للتحول الرقمي الهائل على المستوى العالمي، وتعزيز قدراته على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات الرقمية.