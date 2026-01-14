قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب برشلونة يُغلق باب الرحيل أمام موهبة الفريق رغم العروض الشتوية
الرد جاهز والتوقيت مجهول .. رسالة غامضة من «ترامب» تُربك المشهد في إيران
وزير الرياضة لـ «صدى البلد»: نقف جميعًا «حكومة وشعبًا» خلف المنتخب.. وإن شاء الله هنفوز
سوريا على الرادار الأمريكي .. بيان عاجل من القيادة المركزية بشأن التطورات في حلب
وجعت قلوبنا .. حادث أليم يُنهي حياة لاعب كرة قدم بكفر الشيخ | إيه الحكاية؟
بصوت البط .. رنة هاتف وزير الصحة الأمريكي تخطف الأضواء في البيت الأبيض | شاهد
خطوة جريئة لربط الدراسة بسوق العمل داخل جامعة الزقازيق | تفاصيل
صفقة من العيار الثقيل | رسميًا.. «أفشة» في الاتحاد السكندري والإعارة تشعل الوسط الرياضي
توجيه عاجل من رئيس جامعة العاصمة بشأن نتائج الفصل الدراسي الأول
ما هي صلاة سنة الوضوء ودعاؤها؟.. عبادة يغفل كثيرون عن ثوابها
موعد مباراة مانشستر سيتي التالية بعد الفوز على «نيوكاسل» في كأس كاراباو
«تعليم بورسعيد» تحصد 5 مراكز جمهورية في مسابقات الكمبيوتر التعليمي
«تعليم بورسعيد» تحصد 5 مراكز جمهورية في مسابقات الكمبيوتر التعليمي

محمد الغزاوى

حصد تعليم بورسعيد خمسة مراكز على مستوى الجمهورية في المسابقات الوزارية التابعة لإدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي.

وقدم طاهر الغرباوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، التهنئة للإدارة العامة للتعليم العام تحت قيادة الأستاذ الحسيني راغب، وإدارة التوجيه الفني تحت إشراف الأستاذة هيام البنهاوي، والأستاذة سحر زكريا، موجه عام الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بالطاقم المعاون لها والأخصائيين المشرفين على تنفيذ المسابقات، وما بذلوه من عمل متميز أسهم في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

تعليم بورسعيد يحصد 5 مراكز جمهورية في مسابقات الكمبيوتر التعليمي

وجاءت المراكز على النحو التالي: 

المركز الثالث جمهوري في مسابقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بمدرسة الرسوة الأساسية، والطالبة فرح وجدي أحمد.

المركز الرابع جمهوري في مسابقة حياة كريمة، بمدرسة يوسف عاشور الابتدائية، والطالب مالك محمد السيد العربي.

المركز الخامس جمهوري في مسابقة مصر الرقمية، بمدرسة إبراهيم الرفاعي الرسمية المتميزة الثانوية لغات، والطالب حازم مصطفى شومان.

المركز العاشر جمهوري في مسابقة التغيرات المناخية، بمدرسة ابن خلدون الرسمية المتميزة الثانوية لغات، والطالب يوسف محمد الوصيف.

المركز العاشر جمهوري في مسابقة إنجازات بلدي، بمدرسة الشهيد أحمد عبده الدالي الإعدادية بنين، والطالب محمد عادل الحسيني.

كما قدم وكيل تعليم بورسعيد شكره الخاص للإدارات التعليمية بالمدارس الفائزة، وهي: إدارة بحر البقر التعليمية، وإدارة جنوب التعليمية، وإدارة بورفؤاد التعليمية، وإدارة شمال التعليمية، لدعمهم اللامحدود لإنجاح تلك المسابقات، والمساهمة الإيجابية في رفع اسم تعليم بورسعيد في كافة المسابقات.

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى اهتمام الدولة الكبير بهذه المسابقات، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات التكنولوجية والرقمية لأبنائنا الطلاب، بهدف إعداد جيل صاعد مواكب للتحول الرقمي الهائل على المستوى العالمي، وتعزيز قدراته على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات الرقمية.

بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم محافظة بورسعيد

عميد طب الزقازيق مع صدى البلدالبل
طريقة عمل الزلابية المقرمشة
مقارنة بين القهوة ودواء السكري
مشكلات خفية في الجهاز الهضمي تسبب رائحة الفم الكريهة
