أحمد دويدار: أنا صاحب مقولة إسكواد الزمالك أقوى من الأهلي.. وبتكلم كورة
تراجع الذهب 137 دولارًا عالميًا و55 جنيهًا في مصر وسط تصاعد التوترات
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
مدبولي: الحرب الإيرانية لها تداعيات على العالم بأسره ومصر ليست بمعزل عنها
توك شو

وللنساء نصيب توضح حكم الصيام عن المتوفى

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشفت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير حكم الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ بعض أيامه، مؤكدة أهمية التفرقة بين الحالات المختلفة لمعرفة مدى وجوب القضاء أو جواز الصيام عنه.

وخلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، أوضحت أن المسألة تحتاج إلى فهم دقيق للحالة التي توفي عليها المسلم.

متى يُصام عن المتوفى؟

أشارت دينا أبو الخير إلى أنه إذا توفي المسلم وعليه أيام صيام لم يقضها رغم قدرته على القضاء قبل وفاته، كأن يكون قد أخّرها تسويفًا أو تكاسلًا، فيجوز لوليه أن يصوم عنه استحبابًا.

واستشهدت بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليه»، مؤكدة أن هذا الحكم ينطبق على من كان قادرًا على الصيام ولم يفعل.

حالة المريض قبل الوفاة

وأضافت أن من توفي وكان مريضًا مرضًا حال بينه وبين الصيام في رمضان، ولم تتح له فرصة القضاء أو حتى نية القضاء قبل وفاته، فلا يُصام عنه ولا تُخرج عنه كفارة، موضحة أن هذا هو الرأي الفقهي المعتبر والمشهور بين أهل العلم.

التحذير من تأجيل القضاء

وشددت الداعية الإسلامية على ضرورة المبادرة بأداء الصيام المستحق، سواء كان فرضًا أو قضاءً أو نذرًا، وعدم تأجيله دون عذر.

وأكدت أن التهاون في أداء ما على المسلم من صيام قد يحرمه من إبراء ذمته، مشيرة إلى أن النية الصادقة والتعجيل بالقضاء أمران أساسيان لضمان صحة الصيام ونيل أجره.

الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير وللنساء نصيب دينا أبو الخير

