بعد تصدّره تريند «إكس».. دنيا المصري تكشف أسرار نجاح «لعبة وقلبت بجد»
طالب بتدخل الفيفا.. 8 تصريحات نارية لحسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال
الزراعة: صادراتنا الزراعية تصل إلى 170 دولة ونحقق طفرة في أوروبا
هل تلقى إيران مصير فنزويلا؟| سمير فرج يكشف لـ صدى البلد كواليس السيناريو الأمريكي ويجيب عن أخطر التساؤلات
الأرصاد العالمية: 2025 كان ثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق
وسائل إعلام عبرية: فتح الملاجئ العامة أمام السكان بشكل فوري
الإخلاء الفوري في هذه الحالات.. وفقا لقانون الإيجار القديم
ننشر أول صورة لطاقم السفينة FENER بعد إنقاذهم
السفيرة الأمريكية: عائلتي تعشق الحياة في مصر.. والثقافة المصرية الأقرب إلى القلب
برلماني روسي: الولايات المتحدة سترتكب خطأ جسيما إذا قررت ضرب إيران
وزير الثقافة: نتطلع لكسر حاجز 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب ولدينا 1500 دار نشر
هيرو مصطفى جارج: أتقن أكثر من 10 لغات وأؤمن بأن اللغة مفتاح الدبلوماسية وفهم الشعوب
محافظات

خلال اجتماعه مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. وكيل تعليم بورسعيد: طبطبوا على أولادنا

حظر دخول الهاتف المحمول وملحقاته من بوابة اللجنة الرئيسية والمخالف يتحمل العواقب القانونية
محمد الغزاوى

ترأس  طاهر الغرباوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المديرية.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية،، والأستاذ ياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، والأستاذ محمد حجازي مدير المطبعة السرية والأستاذة منال عتمان رئيس لجنة النظام والمراقبة والسادة مديري الإدارات التعليمية و  ومديرى المراحل التعليمية.

أولادنا أمانة، ونجتهد لتهيئة أجواء امتحانية مثالية ومراعاة العامل النفسي للطلاب

ورحب مدير المديرية بالحضور، مؤكدًا أن أعمال الامتحانات مهمة وطنية نؤديها على أكمل وجه بتضافر جهود الجميع، باعتبار أن التعليم أمن قومي لا مساس به ولا تقصير فيه، مشيرًا إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بتعليم بورسعيد.

وشدد الغرباوي على عدم السماح لطلاب الشهادة الإعدادية باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية للجان، مؤكدًا أن من يخالف ذلك أو يتهاون في تطبيق التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وتوقيع الجزاءات الرادعة، سواء كان من الطلاب أو من القائمين على العملية الامتحانية.

ووجه مدير المديرية بضرورة مراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس إلى أقصى درجة أثناء التعامل معهم، مع توفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية، باعتبارهم أمانة في أعناق الجميع، مع الالتزام في الوقت ذاته بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه أي تجاوزات سلوكية أو حالات غش يتم رصدها.

ونوه الأستاذ طاهر الغرباوي إلى قيام إدارة الشئون القانونية بتقديم كتيب دليل المعلم في تنظيم أعمال الامتحانات لرؤساء اللجان، بهدف التعريف بالحقوق والواجبات أثناء مباشرة أعمال الامتحانات، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح والكتب الدورية الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

كما كلف مدير المديرية جميع مديري العموم، ومديري الإدارات التعليمية ووكلائهم، بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية منذ يومها الأول وبصفة يومية بكافة اللجان بنطاق الإدارات التعليمية، كلٌ في تخصصه، مع رفع تقارير يومية له بنتائج هذه المتابعات.

وأكد الغرباوي على رؤساء اللجان ضرورة التواصل الفوري والمباشر معه شخصيًا أو مع مدير عام التعليم العام حال حدوث أي مشكلة أو رصد أي ظرف طارئ أثناء انعقاد اللجان، لسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيجاد حلول جذرية تضمن استكمال أعمال الامتحانات بالشكل الأمثل دون معوقات.

ويُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد ستُعقد خلال الفترة من السبت الموافق ١٧ يناير وحتى الخميس الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٦، بنظام الورقة الامتحانية «البوكليت»، والذي تم تعميمه على جميع صفوف المرحلة الإعدادية.

بورسعيد التربية والتعليم الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد

