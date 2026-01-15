قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: بورسعيد نموذج رائد في تحسين المؤشرات السكانية خلال عام 2025

الدكتورة عبلة الألفي
الدكتورة عبلة الألفي
عبدالصمد ماهر

استعرضت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان، مؤشرات حصاد عام 2025 للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وخطتها العاجلة بمحافظة بورسعيد، خلال انعقاد المجلس الإقليمي للسكان برئاسة اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور وليد فتحي مدير مديرية الشئون الصحية، والدكتور عصام بشارة مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وقيادات المحافظة.

أكد المحافظ أهمية تحسين الخصائص السكانية بدعم أنشطة المجلس القومي للسكان، مشددًا على ضرورة نشر الرسائل السكانية من جميع أجهزة المحافظة، خاصة مخاطر الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا وتأثيرها على صحة الأطفال.

ووجه بتعزيز جهود تنمية الأسرة في مناطق سهل الطينة والحسينية جنوب بورسعيد، مع توفير السائقين اللازمين لتشغيل العيادات المتنقلة دعمًا للصحة الإنجابية.

وأشادت الدكتورة عبلة الألفي بدعم المحافظ للملف السكاني، حيث حققت المحافظة معدل إنجاب كلي 1.54 طفل لكل سيدة، ودعت إلى استمرار الجهود للوصول إلى 1.3 طفل وفق مسح الأسرة المصرية 2021. ك

 أعربت عن ارتياحها لارتفاع معدل التغطية بوسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، مع الإشارة إلى أن معدل الحاجات غير الملباة بلغ 12.6%، ووجهت بتخفيضه إلى 6% كمستهدف وطني.

وأوضحت أن الخصائص السكانية تحسنت بشكل عام في معدلات الأمية، كثافة الفصول، والتسرب من التعليم. وأبرزت تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات السكانية المركبة (الإصدار السابع)، حيث تحول حي المناخ إلى منطقة صفراء، مطالبة بتكثيف الجهود لتحويل حي شرق إلى صفراء للقضاء على المناطق الحمراء بالمحافظة.
وشددت على أهمية التنشئة المثلى للأطفال في الألف يوم الأولى والطفولة المبكرة، لتعزيز الهوية الجندرية وتجنب الانحرافات السلوكية.

وأكدت ضرورة مشاركة كافة أجهزة المحافظة في خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، حيث تصدرت بورسعيد النسب على مستوى الجمهورية بـ91.3%، تليها كفر الشيخ (88.4%) والغربية (84.3%). وأعلنت دعم الوزارة للقطاعين الحكومي والخاص بتدريب الفرق الطبية على الولادة الطبيعية الآمنة.

وأضافت أنه يتم التنسيق مع مديرية الأوقاف لتدريب  الأئمة على الرسائل السكانية للمشاركة في التوعية بالجامعات والمدارس.

الصحة بورسعيد تحسين المؤشرات السكانية 2025 وزير الصحة والسكان

