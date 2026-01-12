قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة القاهرة تتبنى حلولا مبتكرة للقضية السكانية ضمن استراتيجية الدولة 2030

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

شهد الدكتورة ابراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الإقليمي للسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية،  والجهود المبذولة في ملف القضية السكانية، وتقييم ما تنفيذه  كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي تماشياً مع جهود الدولة وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .

شهد الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة رئيس المجلس القومي للسكان،  وهويدا الكاشف مدير فرع المجلس القومي للسكان بالقاهرة ، وعدد من قيادات المحافظة وممثلين عن الجهات المعنية.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على مناقشة القضايا السكانية باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر ، مشيرًا إلى أن  القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من كافة أجهزة الدولة، لما لها من تأثير مباشر على نتائج الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن في مختلف القطاعات.

وأكد محافظ القاهرة دعم المحافظة الكامل لجهود جميع الشركاء العاملين في هذا الملف، وعلى رأسهم المجلس القومي للسكان ، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى إيجاد حلول غير تقليدية للتعامل مع المشكلة السكانية، خاصة وأن القاهرة تُعد من أكثر المحافظات جذبًا للسكان نظرًا لفرص العمل ومراكز التعليم والخدمات، حيث يتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يوميًا عدد يقارب ذلك الرقم.

واضاف محافظ القاهرة أن جهود الدولة في تفريغ العاصمة من التكدس، من خلال نقل الوزارات وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة ، إلى جانب شبكة الطرق القومية الحديثة، كان لها أثر كبير في التخفيف من الزحام وتيسير حركة المواطنين، كما منح القاهرة فرصة كبرى لاعادة التخطيط .

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة قامت بالقضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة،  ونقل سكانها إلى مناطق حضارية متكاملة الخدمات مثل الأسمرات لتحسين جودة الحياة المقدمة لهم .

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على اهمية التوعية بالقضية السكانية من خلال تضافر الجهود مع المجتمع المدني،  والجمعيات الأهلية،  والاحزاب من خلال برامج توعية المواطنين بالقضية السكانية، ورفع الوعي حول تنظيم الأسرة، ومتابعة مؤشرات الإنجاب والبطالة، ومساعدة الأسر في المناطق ذات الكثافة العالية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تظهر تحسنًا في معدل الإنجاب بالمحافظة حيث انخفض من ٢.٦ إلى ٢.٢ .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع الوحدات الصحية لتفعيل العيادات المتنقلة، وتذليل كافة المعوقات التي تواجهها من أجل تقديم خدمات طبية وصحية متكاملة للسكان.

واستعرضت د. عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة رئيس المجلس القومي للسكان خلال الاجتماع التحليل الديموجرافي لمحافظة القاهرة،  كما تطرقت إلى وضع القاهرة بالنسبة للعيادات المتنقلة،  ومراكز الرعاية الاولية ، ووسائل تنظيم الأسرة .

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير وحدة السكان بالمحافظة عن العام الماضي، وأهم الأنشطة الميدانية، والمبادرات التي تم تنفيذها .

الدكتورة ابراهيم صابر محافظ القاهرة القضية السكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

قيد عائلى

طرق إستخراج قيد عائلى 2026

ترشيحاتنا

فيات وسيتروين

شاهد سيارتي فيات وسيتروين C3 بنفس الإكصدام

نيو الصينية

شاهد أكبر سيارة SUV صينية مصممة لراحة ركاب "الكنبة"

جوجل

جوجل تعمل على إعادة تشكيل تجربة Gmail عبر دمج نماذج Gemini للذكاء الاصطناعي

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد