محافظة القاهرة تتبنى حلولا مبتكرة للقضية السكانية ضمن استراتيجية الدولة 2030

شهد الدكتورة ابراهيم صابر محافظ القاهرة، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الإقليمي للسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية، والجهود المبذولة في ملف القضية السكانية، وتقييم ما تنفيذه كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، ودفع معدلات النمو الاقتصادي تماشياً مع جهود الدولة وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .

شهد الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة رئيس المجلس القومي للسكان، وهويدا الكاشف مدير فرع المجلس القومي للسكان بالقاهرة ، وعدد من قيادات المحافظة وممثلين عن الجهات المعنية.

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على مناقشة القضايا السكانية باعتبارها من أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر ، مشيرًا إلى أن القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من كافة أجهزة الدولة، لما لها من تأثير مباشر على نتائج الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن في مختلف القطاعات.

وأكد محافظ القاهرة دعم المحافظة الكامل لجهود جميع الشركاء العاملين في هذا الملف، وعلى رأسهم المجلس القومي للسكان ، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى إلى إيجاد حلول غير تقليدية للتعامل مع المشكلة السكانية، خاصة وأن القاهرة تُعد من أكثر المحافظات جذبًا للسكان نظرًا لفرص العمل ومراكز التعليم والخدمات، حيث يتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يوميًا عدد يقارب ذلك الرقم.

واضاف محافظ القاهرة أن جهود الدولة في تفريغ العاصمة من التكدس، من خلال نقل الوزارات وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والمدن الجديدة ، إلى جانب شبكة الطرق القومية الحديثة، كان لها أثر كبير في التخفيف من الزحام وتيسير حركة المواطنين، كما منح القاهرة فرصة كبرى لاعادة التخطيط .

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة قامت بالقضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة، ونقل سكانها إلى مناطق حضارية متكاملة الخدمات مثل الأسمرات لتحسين جودة الحياة المقدمة لهم .

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على اهمية التوعية بالقضية السكانية من خلال تضافر الجهود مع المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، والاحزاب من خلال برامج توعية المواطنين بالقضية السكانية، ورفع الوعي حول تنظيم الأسرة، ومتابعة مؤشرات الإنجاب والبطالة، ومساعدة الأسر في المناطق ذات الكثافة العالية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تظهر تحسنًا في معدل الإنجاب بالمحافظة حيث انخفض من ٢.٦ إلى ٢.٢ .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع الوحدات الصحية لتفعيل العيادات المتنقلة، وتذليل كافة المعوقات التي تواجهها من أجل تقديم خدمات طبية وصحية متكاملة للسكان.

واستعرضت د. عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة رئيس المجلس القومي للسكان خلال الاجتماع التحليل الديموجرافي لمحافظة القاهرة، كما تطرقت إلى وضع القاهرة بالنسبة للعيادات المتنقلة، ومراكز الرعاية الاولية ، ووسائل تنظيم الأسرة .

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير وحدة السكان بالمحافظة عن العام الماضي، وأهم الأنشطة الميدانية، والمبادرات التي تم تنفيذها .