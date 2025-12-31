الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر لحماية مئات الآلاف بغزة.. وتؤكد: انخفاض سكاني 10%

قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إن مئات الآلاف في غزة يكافحون للعيش في خيام مهترئة أو في مبان آيلة للسقوط.

وذكر مكتب الأمم المتحدة، أن انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية بغزة ما زالا عند مستويات حرجة جدا.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة، أن الوكالات الأممية تؤكد أهمية زيادة الإمدادات إلى غزة بشكل منتظم ودون قيود.

وذكر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، أن للمنظومة الصحية في قطاع غزة تدمرت بشكل شبه كامل، وأوضاع صحية وغذائية حرجة للنساء والأطفال.

ولفت الجهاز المركزي، إلى انخفاض عدد سكان قطاع غزة بنسبة 10.6% خلال عامين.