الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في السودان صادمة للغاية
"الشيوخ" يناقش تعديلات أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية..الأحد
الوفد على صفيح ساخن..ترشح أبو شقة لرئاسة الحزب يفجر مفاجأة.. و5 مرشحين يتنافسون على حكم بيت الأمة
محكمة الجنايات تطلب سماع شهادة عضو الرقابة الإدارية في قضية الاتجار بالبشر
مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين إحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر
شاهد.. استعدادات قوات الشرطة لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل
توضيح عاجل من التعليم بشأن " حافز التدريس"
محمد صلاح يفاجئ لاعبي المنتخب بعزومة عشاء بأحد مطاعم أغادير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر

إيران تعيش اضطرابات صعبة
إيران تعيش اضطرابات صعبة
محمد على

أصدر جهاز الموساد الإسرائيلي نداءً مباشراً يحث فيه الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات، قائلاً إنه يدعمهم "على الأرض" مع انتشار المظاهرات في العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى.

قال الموساد :"اخرجوا إلى الشوارع معاً. لقد حان الوقت. نحن معكم".. هكذا كتب الموساد في منشور على حسابه باللغة الفارسية إكس، حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء.

تابع "ليس فقط من بعيد أو من خلال الكلمات. نحن معكم أيضاً على أرض الواقع".

امتدت الاحتجاجات التي بدأت يوم الأحد بتجمع أصحاب المتاجر في طهران احتجاجاً على تدهور الاقتصاد الإيراني إلى مدن أخرى، واجتذبت الطلاب أيضاً.

تدهور العملة

انخفض الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي والعملات العالمية الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات والإضرار بتجار التجزئة.

وجاء هذا النداء أيضاً بعد محادثات جرت هذا الأسبوع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي حذر ترامب على إثرها إيران من شن ضربات جديدة إذا أعادت بناء برامجها النووية أو برامج الصواريخ الباليستية.

خاضت إيران وإسرائيل،  حرباً استمرت 12 يوماً في وقت سابق من هذا العام، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الضربات على المنشآت النووية الإيرانية وكذلك المناطق السكنية، قائلة إنها تهدف إلى شلّ قدرات طهران في مجال الأبحاث الذرية والصواريخ الباليستية.

ردّت إيران بشن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل. وفي وقت لاحق من النزاع، انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في استهداف مواقع نووية إيرانية قبل إعلان وقف إطلاق النار.

إيران، التي لا تعترف بإسرائيل، لطالما اتهمتها بتنفيذ عمليات تخريب ضد منشآتها النووية واغتيال علمائها.

