برسالة "نحن معكم"..الموساد الإسرائيلي يحفز الجماهير الإيرانية على التظاهر

أصدر جهاز الموساد الإسرائيلي نداءً مباشراً يحث فيه الإيرانيين على مواصلة الاحتجاجات، قائلاً إنه يدعمهم "على الأرض" مع انتشار المظاهرات في العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى.

قال الموساد :"اخرجوا إلى الشوارع معاً. لقد حان الوقت. نحن معكم".. هكذا كتب الموساد في منشور على حسابه باللغة الفارسية إكس، حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء.

تابع "ليس فقط من بعيد أو من خلال الكلمات. نحن معكم أيضاً على أرض الواقع".

امتدت الاحتجاجات التي بدأت يوم الأحد بتجمع أصحاب المتاجر في طهران احتجاجاً على تدهور الاقتصاد الإيراني إلى مدن أخرى، واجتذبت الطلاب أيضاً.

تدهور العملة

انخفض الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي والعملات العالمية الأخرى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات والإضرار بتجار التجزئة.

وجاء هذا النداء أيضاً بعد محادثات جرت هذا الأسبوع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي حذر ترامب على إثرها إيران من شن ضربات جديدة إذا أعادت بناء برامجها النووية أو برامج الصواريخ الباليستية.

خاضت إيران وإسرائيل، حرباً استمرت 12 يوماً في وقت سابق من هذا العام، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الضربات على المنشآت النووية الإيرانية وكذلك المناطق السكنية، قائلة إنها تهدف إلى شلّ قدرات طهران في مجال الأبحاث الذرية والصواريخ الباليستية.

ردّت إيران بشن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل. وفي وقت لاحق من النزاع، انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في استهداف مواقع نووية إيرانية قبل إعلان وقف إطلاق النار.

إيران، التي لا تعترف بإسرائيل، لطالما اتهمتها بتنفيذ عمليات تخريب ضد منشآتها النووية واغتيال علمائها.