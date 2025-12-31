

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة "الشمال" حسنت وضعها التكتيكي في جبهات القتال، وكبدت القوات الأوكرانية نحو 210 من عناصرها.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : استهدفت القوات الروسية منشآت طاقة تستخدم لصالح المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وأضافت الدفاع الروسية: سيطرت قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر استراتيجية في جبهات القتال، وكبدت القوات الأوكرانية أكثر من 210 عناصر.

وتابعت الدفاع الروسية: وجهت قوات مجموعة "الغرب" ضربات دقيقة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وكبدت العدو خسائر تجاوزت الـ190 فردا خلال 24 ساعة

وزادت الوزارة الروسية قائلة : حسنت قوات مجموعة "المركز"وضعها على الخطوط الأمامية في جبهات القتال، وكبدت العدو خسائر بلغت نحو 500 عنصر خلال 24 ساعة

وأكملت الدفاع الروسية: تواصل قوات مجموعة "الشرق" التقدم في عمق دفاعات العدو، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 190 عنصرا خلال 24 ساعة

واردفت الدفاع الروسية: تكبدت القوات الأوكرانية أكثر من 50 عنصرا في منطقة عمليات قوات مجموعة "دنيبر".

وختمت الدفاع الروسية: تم صد ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية كانت تحاول التسلل إلى كوبينسك، وتم القضاء على نحو 30 مسلحا.

