الكرملين: روسيا لن تنسحب من التفاوض مع أوكرانيا واستهداف مقر بوتين إرهاب موجه ضد ترامب

أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ان هجوم كييف الإرهابي على مقر إقامة الرئيس بوتين في مقاطعة نوفجورود موجه ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهوده الرامية إلى تسوية الصراع.

وبين بيسكوف في تصريحات له أن روسيا لن تنسحب من عملية التفاوض بشأن أوكرانيا وستواصل الحوار بشكل أساسي مع الولايات المتحدة ، وستواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف في الشرق الأوسط .



ومنذ قليل ؛ أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين في مقاطعة نوفجورود عمل إرهابي يهدف إلى تعطيل عملية التفاوض.

وحول تشديد موقف روسيا التفاوضي بشأن التسوية الأوكرانية قال بيسكوف : موسكو لا تنوي طرح هذا الموضوع علنا.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن موسكو تواصل تطوير علاقات جيدة وبناءة مع طهران مما يساهم في تحقيق انفراجة في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.

وختم تصريحاته قائلا : نفي كييف استهدافها لمقر الإقامة الرئاسية في نوفجورود ادعاء جنوني تمامًا.

ومنذ قليل ؛ أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرسل عدد من برقيات التهنئة إلى زعماء وقادة حول العالم بينهم نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد الميلاد، والعام الجديد.

وأوضح الكرملين، ان من بين الزعماء والقادة الذي هنأهم بوتين: أردوغان وشي جين بينغ، ومودي، والبابا ليو الرابع عشر، وأوربان، وفيكو، وفوتشيتش، وعلييف، وباشينيان، وكيم جونغ أون، ومادورو.