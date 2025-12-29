الكرملين: بوتين أبلغ ترامب بأن هجوم كييف على مقر الرئاسة لن يمر دون رد

أعلن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة لن يمر دون رد، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وذكر الكرملين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن محاولة الهجوم على مقر إقامة نظيره الروسي فلاديمير بوتين ستؤثر على نهج الولايات المتحدة في التعامل مع زيلينسكي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن الاجتماع مع روسيا لن يكون ممكناً إلا بعد أن يتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة الأوروبيون على إطار السلام الذي اقترحته أوكرانيا لإنهاء حرب موسكو.

وأضاف في حديثه مع الصحفيين عبر محادثة على تطبيق واتساب أنه يأمل في أن يقدم الشركاء ضمانات أمنية لأوكرانيا بدءاً من لحظة توقيع كييف على اتفاقية السلام.