البيت الأبيض: ترامب اختتم مكالمة هاتفية إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب اختتم مكالمة هاتفية إيجابية مع الرئيس بوتين بشأن أوكرانيا، حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن الاجتماع مع روسيا لن يكون ممكناً إلا بعد أن يتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة الأوروبيون على إطار السلام الذي اقترحته أوكرانيا لإنهاء حرب موسكو.

أضاف في حديثه مع الصحفيين عبر محادثة على تطبيق واتساب أنه يأمل في أن يقدم الشركاء ضمانات أمنية لأوكرانيا بدءاً من لحظة توقيع كييف على اتفاقية السلام.