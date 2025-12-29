زيلينسكي: محاولة اغتيال بوتين كذبة.. روسيا تبحث عن ذريعة لمهاجمة كييف

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مزاعم محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي: "تسعى روسيا إلى تقويض التقدم المحرز في محادثات إنهاء الحرب، وتختلق ذريعةً لمهاجمة المباني الحكومية في كييف".

وفي وقت سابق، زعمت روسيا أن أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أفادت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية، وذكر التقرير أن روسيا ستغير موقفها في المفاوضات نتيجة لذلك.

و كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم "الاثنين" عن شن أوكرانيا هجوما بعشرات الطائرات المسيرة على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، في منطقة نوفجورود.

هجوم أوكراني على مقر بوتين



وقال لافروف إن أوكرانيا شنت هجوماً إرهابياً بطائرة مسيرة على مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود ليلة 29 ديسمبر الجاري، وتم تدمير جميع الطائرات المسيرة (وعددها 91 طائرة) التي هاجمت مقر الرئاسة الروسية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وأكد لافروف أن مثل هذه التصرفات المتهورة لن تمر دون رد، بحسب ما أفادت به وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن الضربات الروسية على أوكرانيا ورسائل فلاديمير بوتين الداخلية بشأن الحرب لا تتوافق مع "خطابه السلمي" الموجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح زيلينسكي للصحفيين: "من جهة، يقول للرئيس الأمريكي إنه يريد إنهاء الحرب، وأن هذه هي رغبته.

تابع :"من جهة أخرى، ينشر علنًا في وسائل الإعلام رسائله حول استعداده لمواصلة الحرب - فهو يضربنا بالصواريخ، ويتحدث عن ذلك صراحةً، ويحتفل بتدمير البنية التحتية المدنية، ويصدر تعليمات لجنرالاته حول أماكن التقدم والاستيلاء على الأراضي، وما إلى ذلك".

وأضاف زيلينسكي: "في رأيي، لا تتوافق هذه الأفعال مع الخطاب السلمي المزعوم الذي يستخدمه في حواراته مع الرئيس الأمريكي".



