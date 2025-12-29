قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

لافروف: أوكرانيا هاجمت مقر إقامة بوتين في نوفجورود بعشرات الطائرات المسيرة

بوتين ولافروف
بوتين ولافروف
ناصر السيد

كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم "الاثنين" عن شن أوكرانيا هجوما بعشرات الطائرات المسيرة على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، في منطقة نوفجورود.

هجوم أوكراني على مقر بوتين

وقال لافروف إن أوكرانيا شنت هجوماً إرهابياً بطائرة مسيرة على مقر إقامة بوتين في منطقة نوفغورود ليلة 29 ديسمبر الجاري، وتم تدمير جميع الطائرات المسيرة (وعددها 91 طائرة) التي هاجمت مقر الرئاسة الروسية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وأكد لافروف أن مثل هذه التصرفات المتهورة لن تمر دون رد، بحسب ما أفادت به وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار إلى أنه تم تحديد أهداف الضربات الانتقامية وتوقيت تنفيذها من قبل القوات المسلحة الروسية، وسيتم مراجعة موقف روسيا التفاوضي نظراً لتحول أوكرانيا إلى سياسة إرهاب الدولة.

