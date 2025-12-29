الخارجية الصينية: نعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، معارضتها لأي محاولة تقسيم للأراضي الصومالية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن بكين تدعم بقوة سيادة الصومال ووحدتها وسلامة أراضيها، وتعارض أي تحركات تقوض سلامة أراضي الصومال.



كما حثت الخارجية الصينية، السلطات في أرض الصومال على التوقف فورا عن أنشطتها الانفصالية والتآمر مع قوى خارجية.

وكانت الصومال قد طالبت إسرائيل بالتراجع عن اعترافها بمنطقة "أرض الصومال"، منددة بهذه الخطوة باعتبارها "عدوانا لن يتسامح معه أبدا"، وقال وزير الدولة للشئون الخارجية الصومالي علي عمر، بأن الحكومة ستسلك جميع السبل الدبلوماسية المتاحة للتصدي لما وصفته بـ"عدوان دولة" وتدخل إسرائيلي في الشئون الداخلية لبلاده.