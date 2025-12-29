لافروف: روسيا سترد على محاولة أوكرانيا مهاجمة مقر إقامة بوتين في نوفجورود

أكد سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا، أن روسيا سترد على محاولة أوكرانيا مهاجمة مقر إقامة بوتين في نوفجورود، حسبما افادت قناة القاهرة الاخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن الاجتماع مع روسيا لن يكون ممكناً إلا بعد أن يتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة الأوروبيون على إطار السلام الذي اقترحته أوكرانيا لإنهاء حرب موسكو.

أضاف في حديثه مع الصحفيين عبر محادثة على تطبيق واتساب أنه يأمل في أن يقدم الشركاء ضمانات أمنية لأوكرانيا بدءاً من لحظة توقيع كييف على اتفاقية السلام.