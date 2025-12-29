زيلينسكي : الاجتماع مع روسيا ممكن إذا وافق ترامب والأوروبيون على صفقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن الاجتماع مع روسيا لن يكون ممكناً إلا بعد أن يتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقادة الأوروبيون على إطار السلام الذي اقترحته أوكرانيا لإنهاء حرب موسكو.

أضاف في حديثه مع الصحفيين عبر محادثة على تطبيق واتساب أنه يأمل في أن يقدم الشركاء ضمانات أمنية لأوكرانيا بدءاً من لحظة توقيع كييف على اتفاقية السلام.

قال زيلينسكي إن مسودة إطار السلام لإنهاء الحرب الروسية تتضمن ضمانات أمنية أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عامًا، مضيفًا أنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم ضمانات تصل إلى 50 عامًا.