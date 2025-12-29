قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً.. إلغاء الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم
الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية على طاولة مباحثات ترامب ونتنياهو اليوم
خلافات سنية - سنية .. المثنى السامرائي يدخل سباق رئاسة البرلمان العراقي
التأمين الشامل: تغطية 3467 خدمة طبية ونسبة التسجيل 81.71% لـ 5.2 مليون مستفيد
نعتز بمسيرة العمل الوطني بقيادتكم | وزير الخارجية يهنئ الرئيس بالعام الجديد
ترامب ونتنياهو يناقشان اليوم الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
تقديرات إسرائيلية بفرض ترامب الموقف الأمريكي على نتنياهو بشأن غزة
وزير الخارجية: مصر لم تبتز أحدًا ولم نقبض مقابل استقبال اللاجئين
دليل محاسبة موحد لدعم القطاع الخاص.. المالية تعرض ملامح خطة الإصلاحات الضريبية والجمركية
ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
أخبار العالم

وزير الخارجية: مصر لم تبتز أحدًا ولم نقبض مقابل استقبال اللاجئين

القسم الخارجي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن أعداد اللاجئين والنازحين المقيمين في مصر تجاوزت 10 ملايين شخص، في رقم يعكس حجم الأعباء الإنسانية والاقتصادية التي تتحملها الدولة المصرية في ظل أوضاع إقليمية شديدة الاضطراب.

وحذر عبدالعاطي في الوقت نفسه من مخاطر تحول مصر إلى محطة ترانزيت رئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، حيث شدد على أن مصر التزمت منذ البداية بنهج إنساني وقانوني واضح تجاه اللاجئين، قائم على عدم التمييز أو الترحيل القسري، واحترام الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية. 

لا للترحيل القسري

وقال إن «مصر كدولة كبيرة وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم استقبال اللاجئين، ولا تستطيع ترحيلهم قسرًا من الأراضي المصرية».

وأوضح عبد العاطي أن عدد اللاجئين السوريين وحدهم يقترب من 9.5 مليون شخص، ويربو إجمالي عدد ضيوف مصر من مختلف الجنسيات عن 10 ملايين، مشيرًا إلى أن جزءًا محدودًا فقط من هؤلاء مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما يزيد من صعوبة حصر الأعداد بدقة، ويضاعف التحديات المرتبطة بتوفير الخدمات والدعم اللازمين لهم.

مصر لا تبتز أحد

ونفى وزير الخارجية بشكل قاطع ما يثار أحيانًا من مزاعم حول استفادة مصر ماديًا من ملف اللاجئين، مؤكدًا: «لم نقبض مبالغ مقابل ذلك، ونحن لا نبتز أحد»، في إشارة إلى التزام القاهرة بتحمل مسؤولياتها الإنسانية دون مقايضات سياسية أو مالية. 

وأضاف أن الدولة المصرية تتحمل أعباء ضخمة في مجالات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية، في ظل موارد محدودة وضغوط اقتصادية متزايدة.

وفي السياق ذاته، كشف عبد العاطي عن وجود تنسيقات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي والدول الغربية، إلى جانب المؤسسات الدولية المانحة، بهدف الحصول على دعم من خلال المنح والقروض، للمساعدة في تغطية التكلفة الباهظة لاستضافة هذا العدد الهائل من اللاجئين. 

وأكد أن مصر خاطبت هذه الجهات مرارًا لتحمل مسؤولياتها، مشددًا على أن «هناك حدودًا قصوى لما يمكن أن تتحمله الدولة المصرية».

وأشار الوزير إلى أن الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، من حروب وصراعات ممتدة في عدد من الدول المجاورة، تزيد من تدفقات اللاجئين، وتجعل من مصر، بحكم موقعها الجغرافي، محطة عبور محتملة للراغبين في الوصول إلى أوروبا. 

لكنه أكد في المقابل أن القاهرة ملتزمة بمنع الهجرة غير الشرعية، والعمل على ضبط الحدود، بما يحفظ الأمن القومي المصري ويمنع تعريض حياة المهاجرين للخطر.

وشدد عبد العاطي في ختام تصريحاته على أن العبء الإنساني والاقتصادي الذي تتحمله مصر يفوق إمكاناتها، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتقديم دعم مادي وفني حقيقي، وليس الاكتفاء بالتصريحات، لضمان استمرار مصر في أداء دورها الإنساني تجاه ملايين اللاجئين والنازحين.

