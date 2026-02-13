قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خارطة طريق الحكومة الجديدة لرفع جودة الخدمات وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة
براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان
ترتيبات مباراة الزمالك وكايزر تشيفز الحاسمة في الكونفدرالية
تجاهل زيزو.. نصائح المنتخب لـ إمام عاشور تثير أزمة في الزمالك
ألمانيا .. تعليق العمليات في مطار كولونيا بسبب عطل في تقنيات الأمن
تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS
تفاصيل تعديل جديد بـ الأهلي في عقد إمام عاشور
بعد قطيعة استمرت عاما.. الجزائر تعيد سفيرها إلى النيجر
موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم
إصابة 7 أشخاص في تصادم بالطريق الصحراوي بـ البحيرة
مجلس الدفاع الإيراني: المنظومة الصاروخية خط أحمر وغير قابلة للتفاوض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول شهر رمضان والأعياد

السلع
البهى عمرو

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الأوكازيون يتم تنظيمه منذ عقود بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية، مشيرًا إلى تبكير موعده هذا العام ليتواكب مع شهر رمضان ودخول الأعياد، بما يتيح للأسر المصرية الحصول على احتياجاتها بأقل الأسعار، حيث إن هناك رقابة صارمة من الأجهزة المعنية وجهاز حماية المستهلك والغرف التجارية للتأكد من أن الأسعار المعلنة قبل وبعد الأوكازيون تعكس خصومات حقيقية.

وأكد عز، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن قانون حماية المستهلك حدد إجراءات إرجاع السلع سواء خلال الأوكازيون أو في غيره، موضحًا أنه طالما تم إرجاع السلعة بحالتها الأصلية وبالعبوة الأصلية ودون استعمال، يجوز إرجاعها خلال الفترة القانونية المسموح بها، مشددًا على أن عبارة «لا ترد ولا تستبدل» تخضع للضوابط القانونية المنظمة.

وأشار إلى أن حركة الشراء تنعش الاقتصاد وتدير عجلة الإنتاج، حيث إن شراء المستهلك يشغل المحال والمصانع والعمال، لكن المنظومة لا تكتمل إلا بوعي المستهلك، من خلال مقارنة الأسعار بين أكثر من محل، ومراجعة الجودة إلى جانب السعر، وتحديد مستوى الجودة المناسب وفق قدراته المالية، مضيفا أن نسبة التجارة الإلكترونية تصل إلى نحو 40% من حجم السوق، بينما يظل 60% من المستهلكين يفضلون الشراء المباشر ومعاينة السلع.

الغرف التجارية الأوكازيون رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

