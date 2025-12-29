ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أوكرانيا وروسيا تقتربان من التوصل إلى تسوية بشأن إقليم دونباس.



وقال ترامب ـ في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم عقب الاجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتجعه بولاية فلوريدا: لقد أحرزنا تقدما جيدا خلال الأشهر الماضية لوقف مسار الحرب الأوكرانية"، مضيفا أن التوصل إلى تسوية بشأن منطقة دونباس ليس بالسهل ويتم العمل حاليا على حلها قريبا.



وأضاف ترامب، أن أوكرانيا وروسيا أصبحتا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام وروسيا تريد أن ترى أوكرانيا تنجح.



جاءت تصريحات الرئيس بعد اجتماع الزعيمين لإجراء محادثات عقب ما وصفه ترامب بمحادثة هاتفية "ممتازة" استمرت ساعتين ونصف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأصرّ ترامب على اعتقاده بأن بوتين لا يزال يرغب في السلام، حتى مع شنّ روسيا جولة جديدة من الهجمات على أوكرانيا، بينما كان زيلينسكي في طريقه إلى الولايات المتحدة لحضور الجولة الأخيرة من المفاوضات.



من جانبه، أعلن زيلينسكي أن ترامب وافق على استضافة القادة الأوروبيين مجددًا، ربما في البيت الأبيض، خلال شهر يناير المقبل؛ حيث قال ترامب إن الاجتماع قد يُعقد في واشنطن أو في مكان آخر.. وشكر زيلينسكي ترامب على جهوده، قائلاً:" أوكرانيا مستعدة للسلام".