ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
أخبار العالم

ترامب: موسكا وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أوكرانيا وروسيا تقتربان من التوصل إلى تسوية بشأن إقليم دونباس.


وقال ترامب ـ في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم عقب الاجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتجعه بولاية فلوريدا: لقد أحرزنا تقدما جيدا خلال الأشهر الماضية لوقف مسار الحرب الأوكرانية"، مضيفا أن التوصل إلى تسوية بشأن منطقة دونباس ليس بالسهل ويتم العمل حاليا على حلها قريبا.


وأضاف ترامب، أن أوكرانيا وروسيا أصبحتا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام وروسيا تريد أن ترى أوكرانيا تنجح. 


جاءت تصريحات الرئيس بعد اجتماع الزعيمين لإجراء محادثات عقب ما وصفه ترامب بمحادثة هاتفية "ممتازة" استمرت ساعتين ونصف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأصرّ ترامب على اعتقاده بأن بوتين لا يزال يرغب في السلام، حتى مع شنّ روسيا جولة جديدة من الهجمات على أوكرانيا، بينما كان زيلينسكي في طريقه إلى الولايات المتحدة لحضور الجولة الأخيرة من المفاوضات.


من جانبه، أعلن زيلينسكي أن ترامب وافق على استضافة القادة الأوروبيين مجددًا، ربما في البيت الأبيض، خلال شهر يناير المقبل؛ حيث قال ترامب إن الاجتماع قد يُعقد في واشنطن أو في مكان آخر.. وشكر زيلينسكي ترامب على جهوده، قائلاً:" أوكرانيا مستعدة للسلام".

