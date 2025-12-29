قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دليل محاسبة موحد لدعم القطاع الخاص.. المالية تعرض ملامح خطة الإصلاحات الضريبية والجمركية
ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
أخبار العالم

إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان

هجرة غير شرعية تعرض حياة المهاجرين للموت
هجرة غير شرعية تعرض حياة المهاجرين للموت
محمد على

وقع خلال ساعات ماضية حادث لمركب هجرة غير شرعية  على بُعد 49.2 ميلًا بحريًا جنوب منطقة كالوي ليمنس قبالة اليونان.

ذكرت صحف يونانية أنه تم إنقاذ مركب شحن كان يرفع علم فانواتو وعلى متنه 31 شخصًا  بينهم 26 رجلًا و5 قُصَّر.

جرى نقل الذين تم إنقاذهم إلى الميناء، ثم نُقلوا لاحقًا إلى ميناء هيراكليون.  

خرج الناجون من مدينة طبرق الليبية مساء 26 ديسمبر 2025، بعد أن دفع كل واحد منهم مبالغ تراوحت بين 150 ألفًا و200 ألف جنيه مصري.

 وتم القبض على شاب مصري يبلغ من العمر 19 عامًا من قبل القيادة المركزية لخفر السواحل في هيراكليون، وذلك على اعتباره  مهربًا.

في حادث منفصل، جرى خلال الساعات الأولى من صباح أمس، إنقاذ 30 أجنبيًا جنوب جزيرة جافدوس.

وبعد تعرف باقي الركاب عليه، أُلقي القبض على مواطن من جنوب السودان يبلغ من العمر 18 عامًا، يُشتبه في أنه تولّى نقلهم من ليبيا إلى اليونان مقابل أجر.

سواحل اليونان يونانية اليونان مركب مركب هجرة غير شرعية

