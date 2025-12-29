إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان

وقع خلال ساعات ماضية حادث لمركب هجرة غير شرعية على بُعد 49.2 ميلًا بحريًا جنوب منطقة كالوي ليمنس قبالة اليونان.

ذكرت صحف يونانية أنه تم إنقاذ مركب شحن كان يرفع علم فانواتو وعلى متنه 31 شخصًا بينهم 26 رجلًا و5 قُصَّر.

جرى نقل الذين تم إنقاذهم إلى الميناء، ثم نُقلوا لاحقًا إلى ميناء هيراكليون.

خرج الناجون من مدينة طبرق الليبية مساء 26 ديسمبر 2025، بعد أن دفع كل واحد منهم مبالغ تراوحت بين 150 ألفًا و200 ألف جنيه مصري.

وتم القبض على شاب مصري يبلغ من العمر 19 عامًا من قبل القيادة المركزية لخفر السواحل في هيراكليون، وذلك على اعتباره مهربًا.

في حادث منفصل، جرى خلال الساعات الأولى من صباح أمس، إنقاذ 30 أجنبيًا جنوب جزيرة جافدوس.

وبعد تعرف باقي الركاب عليه، أُلقي القبض على مواطن من جنوب السودان يبلغ من العمر 18 عامًا، يُشتبه في أنه تولّى نقلهم من ليبيا إلى اليونان مقابل أجر.