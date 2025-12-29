"بيتكوين" ترتفع قرب 90 ألف دولار وسط رهانات تيسير السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في 2026

ارتفعت عملة "بيتكوين"، اليوم الاثنين، قرب مستوى 90,000 دولار، مدعومة بتوقعات الأسواق لتبني الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أقل تشددا في 2026، إلا أنها واجهت صعوبة في الثبات فوق هذا المستوى بعد تجاوزه لفترة وجيزة، في ظل محاولات انتعاش متكررة خلال ديسمبر.



وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 2.2% لتصل إلى 89,663.6 دولار، بعد أن تجاوزت مستوى 90,000 دولار لفترة وجيزة خلال الجلسة، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".



وفي أسواق العملات البديلة، حققت معظم العملات مكاسب متواضعة، حيث ارتفعت إيثيريوم بنسبة 2.7% إلى 3,018.92 دولار، وارتفعت ريبل XRP بنسبة 1.5% إلى 1.90 دولار، بينما سجلت Solana ارتفاعا بنسبة 2.7% كما ارتفعت عملتا الميم Dogecoin و$TRUMP بنسبة 1% لكل منهما.



وواصل المستثمرون تسعير توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفف أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2026، وهو عامل دعم للأصول عالية المخاطر بما في ذلك العملات المشفرة، عبر تقليل جاذبية النقد والاستثمارات ذات الدخل الثابت وتشجيع التدفقات نحو البدائل ذات العائد الأعلى.



وجاء ارتفاع بيتكوين أيضا في ظل محاولة العملة اللحاق بالارتفاعات التي سجلتها فئات الأصول الأخرى، بينما ظل الذهب بالقرب من مستويات قياسية، وحققت الفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة.



ورغم النبرة الإيجابية، ظل الزخم محدودا، حيث أشار المتداولون إلى جني الأرباح وانخفاض السيولة كعوامل تقيد المكاسب، مع اعتبار مستوى 90,000 دولار مقاومة نفسية وتقنية رئيسية تتطلب محفزات أقوى لارتفاع مستدام.



وكانت المشاركة المؤسسية متفاوتة، إذ تبنت بعض الصناديق نهج الانتظار قبل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية في بداية العام الجديد.