قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"بيتكوين" ترتفع قرب 90 ألف دولار وسط رهانات تيسير السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في 2026

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ

ارتفعت عملة "بيتكوين"، اليوم الاثنين، قرب مستوى 90,000 دولار، مدعومة بتوقعات الأسواق لتبني الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أقل تشددا في 2026، إلا أنها واجهت صعوبة في الثبات فوق هذا المستوى بعد تجاوزه لفترة وجيزة، في ظل محاولات انتعاش متكررة خلال ديسمبر.


وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 2.2% لتصل إلى 89,663.6 دولار، بعد أن تجاوزت مستوى 90,000 دولار لفترة وجيزة خلال الجلسة، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".


وفي أسواق العملات البديلة، حققت معظم العملات مكاسب متواضعة، حيث ارتفعت إيثيريوم بنسبة 2.7% إلى 3,018.92 دولار، وارتفعت ريبل XRP بنسبة 1.5% إلى 1.90 دولار، بينما سجلت Solana ارتفاعا بنسبة 2.7% كما ارتفعت عملتا الميم Dogecoin و$TRUMP بنسبة 1% لكل منهما.


وواصل المستثمرون تسعير توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفف أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2026، وهو عامل دعم للأصول عالية المخاطر بما في ذلك العملات المشفرة، عبر تقليل جاذبية النقد والاستثمارات ذات الدخل الثابت وتشجيع التدفقات نحو البدائل ذات العائد الأعلى.


وجاء ارتفاع بيتكوين أيضا في ظل محاولة العملة اللحاق بالارتفاعات التي سجلتها فئات الأصول الأخرى، بينما ظل الذهب بالقرب من مستويات قياسية، وحققت الفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة.


ورغم النبرة الإيجابية، ظل الزخم محدودا، حيث أشار المتداولون إلى جني الأرباح وانخفاض السيولة كعوامل تقيد المكاسب، مع اعتبار مستوى 90,000 دولار مقاومة نفسية وتقنية رئيسية تتطلب محفزات أقوى لارتفاع مستدام.


وكانت المشاركة المؤسسية متفاوتة، إذ تبنت بعض الصناديق نهج الانتظار قبل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية في بداية العام الجديد.

منصة كوين ماركت كاب ارتفعت عملة بيتكوين الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي محاولات انتعاش متكررة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

حالة الطقس

طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق

بالصور

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد