وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة حرق مكشوف للمخلفات الزراعية بالشرقية

قام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بالإشتراك مع الإدارة الزراعية بمركز منيا القمح، بإتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة حيال حرق مخلفات زراعية تم رصده بقرية الصنافين البحرية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، للحد من الانبعاثات ونوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات.

الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

وكانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد تلقت شكوى ترصد قيام أحد المواطنين بقرية الصنافين البحرية بمركز منيا القمح بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ( سعف نخل)، بما يخالف قانون المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ والذي يحظر الحرق المكشوف للمخلفات لما ينتج عنه من انبعاثات بالبيئة، وعلى الفور وجهت سيادتها بتشكيل لجنة للمرور على الموقع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وتؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة الدورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي مخالفات والتعامل الفوري معها، مع التوعية بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها بطرق آمنة وصديقة للبيئة. كما تهيب الوزارة بالسادة المواطنين والمزارعين الالتزام بالقانون والإبلاغ عن أي حالات حرق مكشوف، حفاظًا على صحة المواطنين وتحسين جودة الهواء.