وزيرا التنمية المحلية والتموين يفتتحان مجزر كفر شكر بعد الانتهاء من تطويره

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مجزر كفر شكر "النصف آلي" بعد الانتهاء من أعمال تطويره الشاملة، في خطوة تعكس الطفرة النوعية التي تشهدها المحافظة في ملف تطوير المجازر وتنمية الثروة الحيوانية.

وحدة البيوجاز

ويمثل المجزر نموذجاً للمشروعات الصديقة للبيئة، حيث تم تزويده بوحدة "بيوجاز" ملحقة للاستفادة من فضلات الحيوانات في إنتاج الغاز، بالإضافة إلى تحويل المخلفات إلى سماد عضوي عالي الجودة يُستخدم في ري وتسميد الحدائق العامة، ما يحقق مبادئ الاقتصاد الأخضر.



كما وجه محافظ القليوبية خالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على دعمها المستمر طوال فترة التنفيذ، مشيداً بدور الوزارة في توريد مهمات "الكهروميكانيك" في مواعيدها المحددة، وهو ما ساهم في إنجاز المشروع وفقاً للجدول الزمني المقرر وتذليل جميع العقبات أمام الشركة المنفذة.