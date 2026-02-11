التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه على أحد الطرق بمدينة طوخ وذلك بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية.



شهدت مدينة طوخ، العثور على شخص متوفى بالطريق العام، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوجود شخص متوفى على أحد طرق مدينة طوخ.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ مدعمة بسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة شخص يدعى "محمد.ج"، مقيم بمدينة بنها، مدير بجريدة أضواء المستقبل، كما تبين أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى