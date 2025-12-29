الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا بينهم 3 أطفال من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، ما لا يقل عن 14 فلسطينيا من بينهم 3 أطفال، من مدن وقرى الضفة الغربية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم الاثنين، ستة شبان، خلال اقتحامها بلدة سلواد، شمال شرق رام الله، وداهمت عدة منازل ، كما اعتقلت خمسة فلسطينيين في محافظة الخليل عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها والاعتداء عليهم بالضرب المبرح ،من بينهم طفلان (14عاما)، أثناء توجههما إلى المدرسة وسط بيت أمر واعتدت عليهما بالضرب، كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.



وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت شابين من مدينة نابلس عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما، بالإضافة لطفل من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفي سياق متصل، أغلق مستوطنون إسرائيليون ، فجر اليوم ، الطريق الواصل بين تجمع "خلة السدرة" وبلدة مخماس، شرق القدس المحتلة، في إطار التضييقات المستمرة والمتصاعدة على أهالي التجمع في محاولة لتهجيرهم قسراً عن بيوتهم.



وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 2144 اعتداء خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث نفذ جيش الاحتلال 1523 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 621 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات: رام الله والبيرة بـ 360 اعتداء، والخليل بـ 348، وبيت لحم بـ 342، ونابلس بـ 334 اعتداء.

