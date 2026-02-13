من الإعاقة إلى القدرة.. بدء المؤتمر الثامن للعلاج الطبيعي بالإسكندرية

افتتح الدكتور «محمد يحيى بدران» وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية ، فعاليات المؤتمر الثامن للعلاج الطبيعي بالإسكندرية، تحت عنوان «العلاج الطبيعي من الإعاقة إلى القدرة»، والمقام خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2026، وذلك في إطار دعم الدولة لملف ذوي الإعاقة وتعزيز التكامل بين التخصصات الطبية.

وأوضح «بدران»، خلال كلمته الافتتاحية، أن المؤتمرات العلمية يُقاس نجاحها بحجم المشاركة والحضور، مشيدًا بالإقبال الكبير والمتميز الذي شهده المؤتمر هذا العام، ومثمنًا التعاون المثمر بين مديرية الشؤون الصحية ونقابة العلاج الطبيعي، والذي كان له بالغ الأثر في خروج المؤتمر بصورة مشرفة. كما شدد على أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه العلاج الطبيعي في المنظومة الصحية، خاصة في ملف التأهيل وتحسين جودة حياة المرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور «عمر بن الخطاب» مدير إدارة العلاج الطبيعي ، نقيب العلاج الطبيعي بالإسكندرية و الرئيس الشرفي للمؤتمر، أن المؤتمر يُعقد في إطار تعاون مشترك بين النقابة والمديرية، مشيرًا إلى أن اختيار عنوان المؤتمر هذا العام جاء اتساقًا مع رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بملف الإعاقة، مؤكدًا أن العلاج الطبيعي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، من خلال العمل التكاملي مع مختلف التخصصات الطبية.

وأضاف أن ثمار التعاون بين المديرية والنقابة خلال الفترة الماضية أسفرت عن افتتاح أكثر من 40 قسمًا للعلاج الطبيعي بمختلف المنشآت الصحية، بهدف إتاحة الخدمة لجميع المحتاجين، فضلًا عن وجود أقسام علاج طبيعي داخل 50 وحدة ومركز طب أسرة إلى جانب ٤ مستشفيات.

كما أشار إلى أنه جارٍ افتتاح قسمين جديدين بمركز أبحاث الأسنان والمركز الصحي ببرج العرب.

وكشف عن قرب إنشاء أول مركز تأهيل متكامل بمحافظة الإسكندرية بمستشفى الحميات، يضم خدمات الإقامة والعلاج المائي والأطراف الصناعية ومختلف خدمات العلاج الطبيعي، وذلك بعد موافقة وزير الصحة والسكان على تنفيذ التجربة في خمس محافظات، على أن تكون الإسكندرية أولى المحافظات التي يتم بها التنفيذ.

وفي السياق ذاته، أعرب الدكتور «كمال شكري»، أستاذ العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة وعميد الكلية السابق ورئيس المؤتمر، عن تقديره لما تشهده مديرية الشؤون الصحية من عمل دؤوب وتطور ملحوظ، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي لا يكون لحظة عابرة، وإنما بالاستمرارية والبناء المتواصل. كما أشاد بالحضور الكبير من الشباب، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا يعكس حرصهم على التعلم والتطوير المهني.

ونقل الدكتور «أيمن البطة»، نائبًا عن النقابة العامة للعلاج الطبيعي، تحيات الدكتور «سامي سعد»، النقيب العام للعلاج الطبيعي، للحضور، مؤكدًا أهمية التطوير العلمي المستمر والارتقاء بالمهنة بما ينعكس إيجابًا على خدمة المريض والمجتمع.

وشهدت فعاليات المؤتمر عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات إدارة العلاج الطبيعي ونقابة العلاج الطبيعي بالإسكندرية، كما تم إهداء دروع تكريم لمديري الإدارات والوحدات وأطباء العلاج الطبيعي وممثلي الشركات الداعمة، تقديرًا لجهودهم المتميزة.

جاء المؤتمر بحضور الدكتور حنان أنور والدكتور أحمد بحلاق، وكيلا المديرية، والدكتور هالة يوسف مدير عام الطب العلاجي، ومديرو الإدارات الفنية، وأعضاء مجلس نقابة العلاج الطبيعي بالإسكندرية، وأساتذة العلاج الطبيعي بكليات الطب المختلفة.