ماكرون يعلن عن اجتماع لدول تحالف الراغبين الداعم لكييف في باريس مطلع يناير القادم

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن اجتماع لدول تحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا في باريس مطلع يناير القادم لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا.



وفي منشور على منصة "إكس"، قال ماكرون، بعد مشاركته في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بين نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين أوروبيين:"سنجمع دول تحالف الراغبين في باريس مطلع يناير القادم لوضع اللمسات الأخيرة على المساهمات الملموسة لكل دولة".



وأضاف الرئيس الفرنسي "نحرز تقدما في النقاشات المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا"، معتبرا أن هذه الضمانات ستكون أساسية لبناء سلام عادل ودائم في البلاد.



يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأوكراني نظيره الأمريكي أمس /الأحد/ في فلوريدا حيث بدا ترامب متفائلا بشكل حاسم بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني المستمر منذ فبراير 2022.