عاجل
ماذا فعلت وزارة التخطيط في 2025؟.. تحول استراتيجي في العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ماكرون يعلن عن اجتماع لدول تحالف الراغبين الداعم لكييف في باريس مطلع يناير القادم

أ ش أ

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن اجتماع لدول تحالف الراغبين الداعم لأوكرانيا في باريس مطلع يناير القادم لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا. 


وفي منشور على منصة "إكس"، قال ماكرون، بعد مشاركته في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بين نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين أوروبيين:"سنجمع دول تحالف الراغبين في باريس مطلع يناير القادم لوضع اللمسات الأخيرة على المساهمات الملموسة لكل دولة". 


وأضاف الرئيس الفرنسي "نحرز تقدما في النقاشات المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا"، معتبرا أن هذه الضمانات ستكون أساسية لبناء سلام عادل ودائم في البلاد.


يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأوكراني نظيره الأمريكي أمس /الأحد/ في فلوريدا حيث بدا ترامب متفائلا بشكل حاسم بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني المستمر منذ فبراير 2022.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا الأمريكي دونالد ترامب الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

