ترامب: لا بد من التعامل مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التعامل مع روسيا يعد أمرا ضروريا من أجل التوصل إلى حلول للأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن تجاهل موسكو لن يسهم في إنهاء النزاع.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها مؤخرا، أن هناك إمكانية لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «في الوقت المناسب»، مشيرا إلى أن الحوار المباشر قد يفتح الباب أمام تسوية سياسية.

وانتقد ترامب طريقة تعامل الإدارة الأميركية الحالية مع الملف الأوكراني، معتبرًا أن الولايات المتحدة لا تحصل على أي مقابل مالي نظير المساعدات التي تقدمها لأوكرانيا، على عكس ما يجب أن يحدث وفق تعبيره.

وأضاف أن أوروبا ستتحمل الجزء الأكبر من الضمانات الأمنية لأوكرانيا في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن العبء الأمني لا ينبغي أن يقع بالكامل على عاتق واشنطن.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن روسيا يمكن أن تلعب دورًا في إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب، معتبرا أن التعاون الاقتصادي قد يكون جزءا من الحل الشامل للأزمة.