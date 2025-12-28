قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصفه بـ«فوق الخيال».. وائل جمعة يتجوّل بالمتحف المصري الكبير ويُشيد بروح لاعبي منتخب مصر|صور
«الملحد» يُشعل الجدل قبل العرض الرسمي.. وإسعاد يونس تتألق في العرض الخاص | شاهد
من أمام الكاتدرائية.. شيماء سيف تتألق في ميلانو وتشارك جمهورها أجمل لحظات الكريسماس|شاهد
عضو اتحاد الكرة: «الشناوي» قائد كبير ويحظى بدعم جميع لاعبي منتخب مصر
اليوم العالمي لمكافحة الأوبئة.. متحف ايمحتب يُنظم محاضرة توعوية بعنوان «دروس الماضي»
بإطلالة جريئة وفستان قصير.. سيرين عبدالنور تتألق بالأحمر احتفالًا بالكريسماس | شاهد
أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026
متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. في هذه الساعة قبل الفجر
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»
بين الفن والموضة والأناقة المُطلقة.. ياسمينا العبد تودّع 2025 بطريقتها الخاصة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبيل لقاء ترامب.. بوتين يُحذّر: روسيا ستستخدم القوة إذا رفضت أوكرانيا محادثات السلام

بوتين
بوتين
محمد على

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستستخدم القوة إذا رفضت أوكرانيا محادثات السلام بعد الهجمات العنيفة على كييف، بينما قال زيلينسكي إن الضربات أظهرت رغبة موسكو في مواصلة الحرب.

وأوضح بوتين أن موسكو تعتقد أن كييف لا ترغب في إنهاء الصراع بالوسائل السلمية، محذراً من أن روسيا ستسعى لتحقيق جميع أهداف "عمليتها العسكرية الخاصة" بالقوة إذا فشلت الدبلوماسية.

جاءت تصريحات بوتين وسط تصاعد العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وقبل اجتماع مقرر بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس عن بوتين قوله: «وإذا لم ترغب سلطات كييف في حل المسألة سلمياً، فسوف ننجز جميع المهام التي أمامنا في سياق العملية العسكرية الخاصة بالوسائل العسكرية».

وأضاف بوتين أن قادة ما أسماه "نظام كييف" لا يبدون أي استعجال في السعي إلى تسوية سلمية، وتابع: «نرى أنه حتى اليوم، وللأسف، لا يزال قادة نظام كييف غير مستعجلين لحل هذا النزاع سلمياً. لقد تحدثت عن هذا الأمر قبل عام في خطاب ألقيته في وزارة الخارجية».

وجاء البيان عقب قصف جوي مكثف طوال الليل أطلقت فيه روسيا حوالي 500 طائرة مسيرة و40 صاروخاً على كييف والمناطق المحيطة بها، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة حوالي 27 آخرين.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف المطول الذي استمر 10 ساعات كان دليلاً واضحاً على أن موسكو لا تنوي إنهاء الحرب التي شنتها في فبراير 2022، وهو صراع حصد منذ ذلك الحين عشرات الآلاف من الأرواح.

أعلن الكرملين في وقت سابق أن بوتين زار مركز قيادة عسكرية روسية، حيث تلقى إحاطات من رئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف وقادة يشرفون على مجموعتي "الوسط" و"الشرق" للقوات الروسية. وفي وقت لاحق، ادعى مسؤولون روس تحقيق مكاسب إقليمية جديدة، قائلين إن قواتهم سيطرت على بلدات في منطقتي دونيتسك وزابوروجيا الأوكرانيتين.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا يوم الأحد، في إطار استمرار المحادثات حول السبل الممكنة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات. ومن المتوقع أن تشمل المحادثات ضمانات أمنية وتسوية النزاعات الإقليمية، لا سيما في دونيتسك وزابوروجيا.

وصل زيلينسكي إلى كندا يوم السبت لإجراء محادثات، في طريقه إلى اجتماعه مع ترامب، بعد ساعات فقط من قيام روسيا بقصف كييف بالطائرات المسيرة والصواريخ في أحدث هجوم لها على العاصمة.

روسيا زيلينسكي بوتين القوة أوكرانيا محادثات السلام ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

شريف سلامة ونيللى كريم

بعد انفصاله عن داليا مصطفى .. حقيقة ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم | تفاصيل

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

ترشيحاتنا

غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للمرأة

القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول لجولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة

المجلس الأعلى للجامعات

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على استضافة جامعة المنيا لأسبوع شباب الجامعات 14

الهلال الأحمر

مشغولات سيناوية تُزين جناح الهلال الأحمر بمعرض «ديارنا» الجونة

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد