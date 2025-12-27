الكرملين: القوات الروسية تسيطر على منطقتين شمالي أوكرانيا

أفاد الكرملين بأن القوات الروسية تسيطر على منطقتي ميرنوهراد وهوليابول شمالي أوكرانيا.

,من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وسائل الدفاع الجوي دمرت 36 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و6 أخرى فوق موسكو خلال ساعتين، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وجاء في البيان: "في السابع والعشرين من ديسمبر، من الساعة 13:00 إلى 15:00، دمرت وسائل الدفاع الجوي المناوبة 36 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

فيما أشار عمدة مدينة موسكو “سيرجي سوبيانين”، عبر قناته على "تليجرام"، إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 6 مسيرات كانت تحلق صوب العاصمة الروسية.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بحسب وسائل إعلام روسية.