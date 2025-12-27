قبائل حضرموت: الأوضاع تخرج عن السيطرة ونرفض فرض المشاريع بالقوة

قال حلف قبائل حضرموت في اليمن، إن الأوضاع الأمنية في محافظة حضرموت تشهد تصعيدا خطيرا، مؤكدا أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لا تزال تحاصر عددا من المناطق، ما يهدد السلم الأهلي ويزيد من حالة التوتر في المحافظة.

وأوضح الحلف في بيان وتصريحات متفرقة أن ما يجري في حضرموت “يخرج عن السيطرة”، محملًا المجلس الانتقالي الجنوبي مسئولية الاستمرار في ما وصفه بـ“مشروع الفوضى”، ومشيرًا إلى أن الخطاب الإعلامي للانتقالي يؤكد، بحسب الحلف، استمرار الانتهاكات والجرائم.

وشدد حلف قبائل حضرموت على رفضه القاطع لفرض أي مشاريع سياسية أو عسكرية بالقوة، داعيًا إلى حقن الدماء وتغليب صوت العقل والحوار، حفاظا على أمن واستقرار حضرموت وأبنائها.

وأعرب الحلف عن أمله في أن يقوم المجلس الانتقالي الجنوبي بتحكيم العقل والابتعاد عن التصعيد.