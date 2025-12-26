قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال عملاء البنوك
الخارجية: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وتتابع عن كثب التطورات الجارية
وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد
الطرق البديلة لـ كوبري قصر النيل بعد الغلق الكلي
محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-12-2025
مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل
وزير الخارجية: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا علاقة لها بغزة أو التهجير
مصر تتابع باهتمام التطورات في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسيادته
أسعار تذاكر المونوريل وأسماء المحطات
كامل الوزير إلى جيبوتي لفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والنقل ودعم توسع الشركات المصرية
الخارجية والاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد
الخارجية: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وتتابع عن كثب التطورات الجارية

مبني وزارة الخارجية المصرية بكورنيش النيل
نوال السيد

أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية على الساحة اليمنية، مؤكدة دعمها الكامل للجهود المبذولة لخفض التصعيد ومنع تفاقم الوضع الراهن بما يعكس إيجابًا على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان رسمي، أن مصر تتمسك بموقفها الثابت الداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية، وحرصها الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق، بما يمهد الطريق نحو استعادة الاستقرار والأمن في اليمن والمنطقة ككل، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر.

تهدئة إقليمية

وأشار البيان إلى أن مصر تعول على الجهود الإقليمية، خصوصًا ما تبذله المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لدعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد، بما يسهم في الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، والتقدم نحو تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره اليمني الدكتور شياع الزنداني، حيث تناول الوزيران الأوضاع الحالية في اليمن والجهود المشتركة التي تقودها الرياض وأبوظبي لخفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، بما ينعكس إيجابًا على أمن المنطقة بأسرها.

وخلال الاتصال، جدد الوزير عبد العاطي ترحيب مصر بالاتفاق الأخير المتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، معتبرًا أنه خطوة مهمة لدعم جهود خلق مناخ مواتٍ لاستئناف مسار التسوية السياسية وتحقيق تقدم ملموس نحو إنهاء الأزمة.

جهود عربية لخفض التصعيد

اليمن يعيش حالة من الانقسام السياسي والصراع العسكري المستمر منذ سنوات، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء واندلاع الحرب في معظم المحافظات. في الجنوب، يتقاطع الصراع بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي.

وفي السنوات الأخيرة، بذلت دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات، جهودًا مكثفة لخفض التصعيد وفتح مسارات للحوار بين الأطراف اليمنية، بما في ذلك اتفاقيات تبادل الأسرى والتقليل من الاشتباكات المسلحة في مناطق متفرقة.

وتجسد موقف مصر دعمًا مستمرًا للجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل سياسي شامل يضمن وحدة اليمن واستقرار المنطقة، مع الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر الحيوي.

