عبدالله العليمي: السعودية ركيزة أساسية لأمن اليمن وضامن حقيقي للقضية الجنوبية

أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبدالله العليمي، بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية ومواقفها الداعمة لليمن، مؤكداً أن رسالة الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، تعكس عمق الشراكة والمسؤولية التي تضطلع بها المملكة تجاه أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وقال العليمي في تصريح صحفي إن المملكة مثلت على الدوام السند التاريخي لليمن، مشيراً إلى إسهاماتها الكبيرة في تحرير العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية، إضافة إلى دعمها الاقتصادي والإنساني المستمر في مختلف المراحل.

وثمن العليمي تأكيد المملكة على مركزية وعدالة القضية الجنوبية ضمن أي تسوية سياسية شاملة، معتبراً أن الضمانات السعودية تمثل صمام أمان لحماية التضحيات الوطنية ومنع الانزلاق نحو خيارات غير محسوبة العواقب.

وفي سياق متصل، وجه العليمي دعوة للمجلس الانتقالي الجنوبي للتحلي بالحكمة والاستجابة للمبادرات الإقليمية، مؤكدا أن قوة الجنوب تكمن في تماسكه ووحدة صفه، بعيداً عن الصراعات الداخلية التي تستنزف طاقاته وتبدد مكاسبه.

واختتم العليمي تصريحه بالتأكيد على أن الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية تمثل حجر الزاوية في تحقيق السلام والاستقرار، مشدداً على أن أبناء الجنوب سيظلون شركاء أوفياء للمملكة في مسار السلام العادل وبناء مستقبل آمن ومستقر.