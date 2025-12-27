قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة
نيللي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم «جنازة ولا جوازة»
محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟
والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟
البريميرليج يحتفي بـ عمر مرموش ومحمد صلاح بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا
صلاح حليمة: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال مخالف للقانون الدولي
دعاء توسعة الرزق.. 9 كلمات وسورة رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب
استقرار الدولار في البنوك.. اقتصادي يكشف دلالات خفض الفائدة ورسائل طمأنة للأسواق
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية في غزة
ترتيب مجموعة المغرب بعد التعادل مع مالى فى بطولة أمم أفريقيا
منتخب مصر ينتظر منافسه في دور الـ16 من أمم إفريقيا بعد حسم الصدارة
من الإيجار القديم للإجراءات الجنائية والباكلوريا.. البرلمان يطوي 2025 بحزمة تشريعات تاريخية
أخبار العالم

واشنطن تعرب عن قلقها إزاء الأحداث الأخيرة في جنوب شرق اليمن

روبيو
روبيو
محمود نوفل


أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو  عن قلقه إزاء الأحداث الأخيرة في جنوب شرق اليمن ، داعيا إلى ضبط النفس ومواصلة الجهود الدبلوماسية بهدف التوصل إلى حل دائم في اليمن.

كما أشاد بالجهود الدبلوماسية للسعودية والإمارات في اليمن.
وفي سياق أخر ؛ حثت وزارة الخارجية الأمريكية بكين على الدخول بحوار مع تايوان ووقف ضغوطها العسكرية والاقتصادية عليها.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت جمهورية مصر العربية، أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الجارية على الساحة اليمنية، مؤكدة دعمها الكامل للجهود المبذولة لخفض التصعيد ومنع تفاقم الوضع الراهن بما يعكس إيجابًا على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان رسمي، أن مصر تتمسك بموقفها الثابت الداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية، وحرصها الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق، بما يمهد الطريق نحو استعادة الاستقرار والأمن في اليمن والمنطقة ككل، ويضمن حرية الملاحة في البحر الأحمر.

تهدئة إقليمية
وأشار البيان إلى أن مصر تعول على الجهود الإقليمية، خصوصًا ما تبذله المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لدعم مسارات التهدئة وخفض التصعيد، بما يسهم في الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، والتقدم نحو تسوية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والتنمية.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره اليمني الدكتور شياع الزنداني، حيث تناول الوزيران الأوضاع الحالية في اليمن والجهود المشتركة التي تقودها الرياض وأبوظبي لخفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، بما ينعكس إيجابًا على أمن المنطقة بأسرها.

وخلال الاتصال، جدد الوزير عبد العاطي ترحيب مصر بالاتفاق الأخير المتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، معتبرًا أنه خطوة مهمة لدعم جهود خلق مناخ مواتٍ لاستئناف مسار التسوية السياسية وتحقيق تقدم ملموس نحو إنهاء الأزمة.

جهود عربية لخفض التصعيد
اليمن يعيش حالة من الانقسام السياسي والصراع العسكري المستمر منذ سنوات، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء واندلاع الحرب في معظم المحافظات. في الجنوب، يتقاطع الصراع بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي.

وفي السنوات الأخيرة، بذلت دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات، جهودًا مكثفة لخفض التصعيد وفتح مسارات للحوار بين الأطراف اليمنية، بما في ذلك اتفاقيات تبادل الأسرى والتقليل من الاشتباكات المسلحة في مناطق متفرقة.

وتجسد موقف مصر دعمًا مستمرًا للجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل سياسي شامل يضمن وحدة اليمن واستقرار المنطقة، مع الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر الحيوي.

اليمن أمريكا ماركو روبيو السعودية الخارجية المصرية

