محمد صلاح: الثلاث نقاط الأهم وتأهلنا المبكر خطوة مهمة في مشوار البطولة
الوزراء: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
توك شو

علي ناصر محمد: أحداث 2011 في اليمن نتاج تراكمات منذ الثمانينيات.. وحزنت على رحيل "صالح"

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

أكد علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، أن ما حدث في اليمن عام 2011 كان نتيجة تراكمات طويلة بدأت منذ الثمانينيات، مشدداً على أهمية المصالحة السياسية لتجنب الصراعات.

وقال ناصر محمد  خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "كان من المفروض أن يجري الرئيس علي عبد الله صالح، رحمه الله، مصالحة، لأننا في 1986 طلبنا مصالحة ورُفضت، كنت قد قلت لهم في عدن: من انتصر في هذا الصراع سيبقى مهزوماً، ولو بعد حين"، مضيفا: "خرجنا نحن أولاً ثم خرجوا بعدنا، خرجنا في 1986 وخرجوا في 1994، حذرت علي عبد الله صالح من تكرار ما حدث عندنا، وكان يجب أن تبدأ مصالحة بينه وبين الإخوة في الجنوب، لكن هذا لم يحدث، ما أدى إلى الإقصاء وهروب الناس وتشكّل رأي عام يطالب بحقوقه، وتطور إلى ما سُمّي بالحراك في الجنوب، ومن ثم الحراك في الشمال، ما أسفر لاحقاً عن تغييرات سياسية شملت إقصاء صالح ووصول عبد ربه منصور هادي إلى السلطة".

وعن شعوره برحيل الرئيس علي عبد الله صالح، قال ناصر محمد: "حزنت على رحيله من السلطة، كنت أتمنى أن يواصل الإصلاحات ويعالج المشاكل، نصحته كثيراً لكنه لم يسمع، وكان ينكر وجود أي مشاكل ويقول لي: "المشاكل في رأسك"، مضيفا أن هذا الإنكار ساهم في تراكم الأزمات التي أدت إلى الحراك السياسي في الجنوب والشمال لاحقاً.

علي ناصر محمد أحداث 2011 الثمانينات

