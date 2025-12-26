علي ناصر محمد: أحداث 2011 في اليمن نتاج تراكمات منذ الثمانينيات.. وحزنت على رحيل "صالح"

أكد علي ناصر محمد، رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الأسبق، أن ما حدث في اليمن عام 2011 كان نتيجة تراكمات طويلة بدأت منذ الثمانينيات، مشدداً على أهمية المصالحة السياسية لتجنب الصراعات.

وقال ناصر محمد خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "كان من المفروض أن يجري الرئيس علي عبد الله صالح، رحمه الله، مصالحة، لأننا في 1986 طلبنا مصالحة ورُفضت، كنت قد قلت لهم في عدن: من انتصر في هذا الصراع سيبقى مهزوماً، ولو بعد حين"، مضيفا: "خرجنا نحن أولاً ثم خرجوا بعدنا، خرجنا في 1986 وخرجوا في 1994، حذرت علي عبد الله صالح من تكرار ما حدث عندنا، وكان يجب أن تبدأ مصالحة بينه وبين الإخوة في الجنوب، لكن هذا لم يحدث، ما أدى إلى الإقصاء وهروب الناس وتشكّل رأي عام يطالب بحقوقه، وتطور إلى ما سُمّي بالحراك في الجنوب، ومن ثم الحراك في الشمال، ما أسفر لاحقاً عن تغييرات سياسية شملت إقصاء صالح ووصول عبد ربه منصور هادي إلى السلطة".

وعن شعوره برحيل الرئيس علي عبد الله صالح، قال ناصر محمد: "حزنت على رحيله من السلطة، كنت أتمنى أن يواصل الإصلاحات ويعالج المشاكل، نصحته كثيراً لكنه لم يسمع، وكان ينكر وجود أي مشاكل ويقول لي: "المشاكل في رأسك"، مضيفا أن هذا الإنكار ساهم في تراكم الأزمات التي أدت إلى الحراك السياسي في الجنوب والشمال لاحقاً.