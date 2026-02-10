10.1 % معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2026

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي يناير ٢٠٢٦ .

ووفقا لما أعلنه الجهاز ،بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (268.1) نقطة لشهر يناير 2026، سجل معدل التضـخم سنوي لإجمالي الجمهورية (10.1%) لشهر يناير 2026 مقابل (10.3%) لشهر ديسمبر 2025.



ومن اهم المؤشرات في تغيرات الأسعار

ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.1%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (8.5%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (6.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.7%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس ومستلزماتها بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.4%)، ، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (1.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات بنسبة (0.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.4، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (1.4%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.2%)، ، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.8%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.5%) ، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (-0.4%)

سجل الرقم القياسي لشهر يناير 2026 معدل تضخم شهرى قدره (1.5%) ، مقابل (0.1%) شهر ديسمبر 2025.

أولاً: التغيــر الشهري (شهــر يناير 2026 مقارنة بشهـر ديسمبر 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.1%). ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.1%). ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%). ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.5%). ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%). ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (8.5%). ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.2%). ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (6.7%). ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.3%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.5%)،

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.7%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (0.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.4%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.4%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.6%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (1.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (-0.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.4%) ... هذا بالرغم من انخفاض مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (-0.4%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.8%) مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.4%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.3%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (1.4%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.3%)

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.2%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (1.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%)،

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (0.8%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.1%)



ثانياً: التغير السنوي (شهر يناير 2026 مقارنة بشهر يناير 2025):



سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.8%) ، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.4%). ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.1%). ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.2%). ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (8.8%). ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (6.1%). ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.3%).ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية بنسبة (4.5%). ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (8.8%). ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (8.2%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.0%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (18.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (19.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.6%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (13.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (12.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.3%)، مجموعة الملابس ومستلزماتها بنسبة (17.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (16.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (9.9%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (13.9%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (23.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (15.9%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (33.4%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (11.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (18.5%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (8.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (8.0%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (11.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (5.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (8.9%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (9.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (9.7%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (19.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (20.5%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (23.4%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (20.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (7.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (26.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (20.4%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (7.1%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (13.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.0%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (10.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (18.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (13.3%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (13.9%).

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (26.5%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (12.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (12.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (18.8%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (11.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (12.0%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (31.3%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (3.0%).