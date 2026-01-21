قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكرتير المجمع المقدس يصل النمسا للاطمئنان على صحة قداسة البابا تواضروس
استثمر 200 ألف جنيه.. تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي بعد التعديل الأخير
ترامب: علينا أن نوقف الحروب لأنها من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث | فيديو
رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا
الرئيس السيسي يعرض في دافوس النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لمصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سويسرا : استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم

البنك المركزي السويسري
البنك المركزي السويسري
أ ش أ

قال مارتن شليجل، رئيس البنك المركزي السويسري، اليوم الأربعاء، إن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم في الوقت الذي يواجه فيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تحقيقا جنائيا وهجمة من الهجمات من الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب وكالة بلومبرج، كان البنك الوطني الاسكتلندي واحدا من عدة بنوك مركزية اصطفت لدعم جيروم باول الأسبوع الماضي بعد أن هددته وزارة العدل التابعة لترامب بتوجيه لائحة اتهام جنائية.

ووصف باول التحقيق، الذي يبحث في تجديد مبنيين تابعين لمجلس الاحتياطي الاتحادي في واشنطن، بأنه ذريعة للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، كما دعا ترامب مرارا إلى القيام بذلك.

وقال شليجل، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن "استقلال البنك المركزي مهم جدا. يجب أن يكون البنك المركزي مستقلاً للوفاء بولايته، وهو استقرار الأسعار"،

وأضاف أن "الاحتياطي الفيدرالي هو بنك مركزي مهم للغاية. ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، بل مهم جدًا أيضًا للعالم؛ لذا يجب أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي مستقلا. عادة، عندما لا يكون البنك المركزي مستقلاً، يكون التضخم أعلى".

وتابع شليجل أن الاضطرابات السياسية العالمية الأخيرة أثارت ارتفاعا في الفرنك السويسري، الذي ينظر إليه المستثمرون تقليديا على أنه ملاذ آمن.

وارتفع الفرنك بنحو 14.5٪ مقابل الدولار العام الماضي، وهو أقوى أداء سنوي له منذ عام 2002، حيث أدى هجوم ترامب العالمي على التعريفة الجمركية إلى تعطيل التجارة العالمية وهز المستثمرين.

وأحيا الرئيس الأمريكي المخاوف من نشوب حرب تجارية مع أوروبا وهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول المعارضة لطموحه في السيطرة على جرينلاند.

و ارتفع الفرنك بنسبة 1.4٪ هذا الأسبوع، بعد أن ظل ثابتًا لمعظم شهر يناير قبل ذلك.

ويقلل هذا الارتفاع من قيمة الأصول المقومة بالدولار للبنك الوطني السويسري، حيث تشكل الحيازات الدولارية حوالي 36٪ من احتياطياته من العملات الأجنبية البالغة 765 مليار فرنك (966 مليار دولار) .

وكشف شليجل أن البنك الوطني السويسري ينظر في سيولة أصوله وكذلك استقرار قيمتها لكنه لم يعلق مباشرة على ما إذا كان تحول سعر الصرف سيؤدي إلى خفض البنك الوطني السويسري حيازاته بالدولار.

رئيس البنك المركزي السويسري مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي مارتن شليجل سويسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

ترشيحاتنا

بنتايج

قصته انتهت.. الغندور يعلق على عودة بنتايج إلى الزمالك

بنتايج

جلسة بين ممدوح عباس ووكيل بنتايج للاتفاق على التفاصيل المالية

محمد صلاح

رقم تاريخي جديد يضاف لمسيرة محمد صلاح الأوروبية

بالصور

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد