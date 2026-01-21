سويسرا : استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم

قال مارتن شليجل، رئيس البنك المركزي السويسري، اليوم الأربعاء، إن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم في الوقت الذي يواجه فيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تحقيقا جنائيا وهجمة من الهجمات من الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب وكالة بلومبرج، كان البنك الوطني الاسكتلندي واحدا من عدة بنوك مركزية اصطفت لدعم جيروم باول الأسبوع الماضي بعد أن هددته وزارة العدل التابعة لترامب بتوجيه لائحة اتهام جنائية.

ووصف باول التحقيق، الذي يبحث في تجديد مبنيين تابعين لمجلس الاحتياطي الاتحادي في واشنطن، بأنه ذريعة للضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، كما دعا ترامب مرارا إلى القيام بذلك.

وقال شليجل، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إن "استقلال البنك المركزي مهم جدا. يجب أن يكون البنك المركزي مستقلاً للوفاء بولايته، وهو استقرار الأسعار"،

وأضاف أن "الاحتياطي الفيدرالي هو بنك مركزي مهم للغاية. ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة، بل مهم جدًا أيضًا للعالم؛ لذا يجب أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي مستقلا. عادة، عندما لا يكون البنك المركزي مستقلاً، يكون التضخم أعلى".

وتابع شليجل أن الاضطرابات السياسية العالمية الأخيرة أثارت ارتفاعا في الفرنك السويسري، الذي ينظر إليه المستثمرون تقليديا على أنه ملاذ آمن.

وارتفع الفرنك بنحو 14.5٪ مقابل الدولار العام الماضي، وهو أقوى أداء سنوي له منذ عام 2002، حيث أدى هجوم ترامب العالمي على التعريفة الجمركية إلى تعطيل التجارة العالمية وهز المستثمرين.

وأحيا الرئيس الأمريكي المخاوف من نشوب حرب تجارية مع أوروبا وهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول المعارضة لطموحه في السيطرة على جرينلاند.

و ارتفع الفرنك بنسبة 1.4٪ هذا الأسبوع، بعد أن ظل ثابتًا لمعظم شهر يناير قبل ذلك.

ويقلل هذا الارتفاع من قيمة الأصول المقومة بالدولار للبنك الوطني السويسري، حيث تشكل الحيازات الدولارية حوالي 36٪ من احتياطياته من العملات الأجنبية البالغة 765 مليار فرنك (966 مليار دولار) .

وكشف شليجل أن البنك الوطني السويسري ينظر في سيولة أصوله وكذلك استقرار قيمتها لكنه لم يعلق مباشرة على ما إذا كان تحول سعر الصرف سيؤدي إلى خفض البنك الوطني السويسري حيازاته بالدولار.