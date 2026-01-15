معدل التضخم في إسبانيا يهبط إلى 3% في ديسمبر مع تراجع أسعار الوقود

أظهرت بيانات نهائية صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء الإسباني اليوم الخميس، أن معدل التضخم على أساس الاتحاد الأوروبي لمدة 12 شهراً انخفض إلى 3% في ديسمبر، مقارنة بـ 3.2% في الفترة المنتهية بشهر نوفمبر.



وجاءت هذه البيانات النهائية متوافقة مع توقعات معدل 3% التي صدرت في القراءة المبدئية قبل أسبوعين، وكذلك مع متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت آراءهم.



وبحسب المعهد، بلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة المتقلبة، 2.6% خلال 12 شهراً حتى ديسمبر، دون تغيير عن مستوى نوفمبر.



كما أظهرت البيانات انخفاض الأسعار الوطنية للمستهلكين في إسبانيا بنسبة 2.9% على أساس سنوي حتى ديسمبر، مقارنة بـ 3% في نوفمبر، وهو ما يتوافق مع معدل 2.9% الذي كان قد أعلنه المعهد مسبقاً في القراءة المبدئية.



وأوضحت وزارة الاقتصاد الإسبانية أن التراجع في التضخم الإجمالي خلال ديسمبر يعود أساساً إلى انخفاض أسعار الوقود، بينما ارتفع تضخم المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية إلى 3% في الشهر الأخير من العام، بزيادة 0.2% عن نوفمبر، ويرجع ذلك في الغالب إلى تأثير قاعدة المقارنة على أسعار الزيوت والدهون.