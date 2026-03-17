فارس: تعيين 3 إلى 7 بدلاء لكل منصب عسكري لاستمرار إدارة إيران الدفاعية

كشفت وكالة أنباء فارس عن مصادر بتعيين 3 إلى 7 بدلاء لكل منصب عسكري لاستمرار إدارة إيران والعمليات الدفاعية دون انقطاع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى دعم حلف شمال الأطلسي، منتقداً ما وصفه بعدم استعداد دول الحلف للمشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران، رغم تأييدها لموقف واشنطن الرافض لامتلاك طهران سلاحاً نووياً.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، اليوم الثلاثاء، أن معظم دول الناتو أبلغت الولايات المتحدة بعدم رغبتها في التدخل عسكرياً، معتبراً أن الحلف يمثل "طريقاً ذا اتجاه واحد"، إذ تتحمل واشنطن أعباء مالية ضخمة لحماية أعضائه دون الحصول على دعم مقابل في أوقات الحاجة.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية الأميركية حققت "نجاحاً باهراً"، مدعياً أن الجيش الإيراني "دمر بالكامل"، بما في ذلك أسطوله البحري وقواته الجوية وأنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى "إزالة" قادته على مختلف المستويات، على حد تعبيره.