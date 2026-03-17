قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باريس سان جيرمان يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ ربع النهائي
فاق وبقى كويس.. ممدوح عيد يطمئن على الحالة الصحية لـ محمد حمدي
حفظ القرآن في سنّ الـ12.. زياد حجاج طالب الثانوية الأزهرية يؤمُّ المصلين بالجامع الأزهر
40 ألف مزارع في قلب التحول الأخضر .. الزراعة الحيوية توسّع نطاقها بمصر
الكاف يعتمد فوز المغرب 3 -0 واعتبار السنغال منسحبًا من كأس أمم إفريقيا
اغتيال لاريجاني وصورة غامضة تسبق الحدث .. هل كشفت نبوءة الجاسوس كواليس العملية؟
لمن الغلبة التقنية والتكنولوجية بين إيران وإسرائيل؟ الاغتيالات تكشف
السيناريوهات المتوقعة في إيران بعد مقتل لاريجاني
بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 28 رمضان
إعلام إسرائيلي : نتنياهو يصدر أوامر باستهداف كبار مسؤولي إيران والفصائل اللبنانية
لحظات عصيبة عاشتها الكرة المصرية.. سقوط محمد حمدي انتزع القلوب.. وهاني أبوريدة يتابع حالته
بيراميدز يتأهل لنصف نهائى كأس مصر على حساب بتروجت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بث مباشر صلاة التهجد في الحرمين الشريفين ليلة 29 رمضان بالسعودية

أحمد سعيد

يقدم لكم موقع “صدى البلد”، بثا مباشرا لـ صلاة التهجد ليلة 29 رمضان في السعودية حيث يقف المصلون في ليلة جديدة مباركة من شهر رمضان لأداء صلاة التهجد بالحرم المكي وسط أجواء إيمانية.

شاهد صلاة التهجد في الحرمين الشريفين ليلة 29 رمضان 

يقدم عدد كبير من المصلين لاغتنام صلاة التهجد في الحرمين الشريفين وخاصة في إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان المباركة وإليكم البث المباشر..

 حكم صلاة التهجد

وفى هذا السياق قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن صلاة التهجد سُنّة عن سيدنا رسول الله ﷺ؛ حيث ورد عنه ﷺ أنه قال: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى الله صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». [متفق عليه] 

وقت صلاة التهجد

وأوضح أنها صلاة تطوعية يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء والتراويح ويستمر إلى آخر الليل.

أفضل وقت لصلاة التهجد

وبين ان أفضل وقت لصلاة التهجد هو ثلث الليل الآخِر، أو ما قارب الفجر، فهو وقت السحر والخشوع وتجلِّي الفيوضات الربانية على القائمين والمستغفرين والذاكرين. 

بماذا تتميز صلاة التهجد عن قيام الليل

وأشار إلى انها تتميز عن غيرها من صلاة قيام الليل أنها تكون بعد نوم المسلم نومةً يسيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها؛ عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ». [متفق عليه].

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 2026؟

أكد عدد من الفقهاء أن صلاة التهجد مُخصصة في العشر الأواخر من رمضان هو الهدي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستندين في ذلك إلى ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم "كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذَا دَخَلَ العَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ".

الفرق بين قيام الليل والتهجد والتراويح

وكان علماء الفقه كشفوا عن أن قيام الليل لا يقتصر على الصلاة فقط، بل يشمل مختلف العبادات من صلاة وقراءة قرآن وذكر لله تعالى، سواء كان في الليل كله أو في جزء منه.

وأشار الفقهاء إلى أن التهجد يُطلق في الأصل على صلاة الليل، غير أن بعض أهل العلم قيّدوه بما يكون بعد النوم، وهو ما يجعل قيام الليل أعم وأوسع من التهجد، لكونه يشمل أنواعًا متعددة من الطاعات، بينما يقتصر التهجد على الصلاة فحسب.

أما صلاة التراويح، فهي صورة من قيام الليل تؤدَّى بعد صلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك، وقد اتفق العلماء على أنها تُصلى في أول الليل، مع مراعاة التخفيف وعدم الإطالة، مؤكدين أنه لا حرج في أن تُسمى تراويح أو تهجدًا أو قيامًا لليل، إذ لا مشاحة في الاصطلاح.

كيفية صلاة التهجد

تصلى صلاة التهجد بعد القيام من النوم في الليل، ويسن للمسلم أن ينوي القيام عند نومه، فإن غلبه نومه ولم يقم كتب له ما نوى، وإذا استطاع القيام يمسح النوم عن وجهه، ثم يقرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم يستعمل السواك، ويتوضأ، ثم يصلي ركعتين خفيفتين، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إذا قام أحدكم من الليل، فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين».

ثم يصلي تهجده ركعتين ركعتين، لجواب النبي -عليه الصلاة والسلام- للرجل الذي سأله عن كيفية صلاة الليل، ويجوز أن يصلي أربع ركعات مرة واحدة، والأفضل أن يكون للشخص عدد ركعات معلومة، وأن يكون في بيته، ويوقظ أهله، ويصلي بهم جماعة، ويقرأ بالجهر تارة، وبالسر تارة، وإذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله، ثم يختم قيامه بصلاة الوتر.

دعاء ليلة القدر

  • اللهم إن كانت هذه ليلة القدر، فاقسم لي فيها خير ما قسمت، واختم لي في قضائك خير ما ختمت، واختم لي بالسعادة فيمن ختمت، اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة في السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.
  • اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من فضلك الطيب الحلال.
  • اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لي منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة، فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.
  • اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله مني وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين.
  • اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهر، مع عظيم الأجر وكريم الذخر.
  • اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.
  • اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من النار، وطلقائك من العذاب، اللهم اجعلني في هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

المتهمات

طالبتان تبحثان عن زيادة المشاهدات.. القبض على بطلتى فيديو إشارة المرور بالإسكندرية

ترشيحاتنا

مسلسل المداح 6

مسلسل المداح 6 الحلقة 29 .. اتهام حمادة هلال بالتسبب في قتل طارق النهري

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف رؤيته للحب: عشت 3 تجارب حقيقية.. وأنهي علاقاتي باحترام

العرض الخاص لفيلم برشامة

عرض خاص لفيلم برشامة بحضور أبطاله .. صور

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد