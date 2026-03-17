أكدت وكالة تسنيم، مقتل علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن هناك كثيرا من المفاجآت لإيران لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وقال: "نزعزع استقرار النظام الإيراني، وكلنا أمل في إعطاء شعب إيران الفرصة لإسقاطه".

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له: “قتلنا اليوم في إيران علي لاريجاني وقائد الباسيج غلام رضا سليماني، ونعمل على مساعدة الشعب الإيراني للتحرك ضد النظام”.



وتابع: “مصممون على إحراز النصر، ونوشك أن نصل إلى لحظة نكون فيها قوة عظمى عالمية إلى جانب أمريكا”.