جاسوس يتنبأ بمصرع علي لاريجاني قبل أيام.. صورة غامضة تثير الشكوك حول التخطيط المسبق

أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعدما زُعم أنها تعود لشخص يُشتبه في كونه “جاسوسًا”، ظهر قبل أيام من تداول أنباء عن استهداف أو مقتل سياسيين إيرانيين بارزين، وعلى رأسهم علي لاريجاني، في توقيت حساس تشهده المنطقة.

الصورة التي وُصفت بـ”الغامضة”، دفعت كثيرين للتساؤل حول ما إذا كانت هناك مؤشرات على تخطيط مسبق لعملية ما، أو مجرد مصادفة تم تضخيمها عبر منصات التواصل.



وحسب متداولي الصورة، فإن الشخص الظاهر فيها كان قد نشر أو ظهر في سياق يشير بشكل غير مباشر إلى حدث كبير قادم، وهو ما فُسّر لاحقًا على أنه تلميح أو “تنبؤ” بواقعة الاستهداف. ومع تصاعد التوترات الإقليمية في الأيام الأخيرة، خاصة مع تبادل الهجمات بين أطراف مختلفة في الشرق الأوسط، زادت حدة التكهنات حول وجود عمليات استخباراتية معقدة تجري خلف الكواليس.

في المقابل، يشكك مراقبون في صحة هذه الروايات، مؤكدين أن الربط بين الصورة والحدث قد يكون نتيجة لما يُعرف بـ”إعادة تفسير الوقائع بعد حدوثها”، حيث يتم إسقاط أحداث لاحقة على مواد قديمة لإعطائها دلالات لم تكن موجودة في الأصل.

وأشار خبراء إلى أن مثل هذه الحالات تنتشر بسرعة في أوقات الأزمات، مستفيدة من حالة القلق والترقب لدى الجمهور.

ورغم عدم صدور أي تأكيد رسمي بشأن صحة الصورة أو هوية الشخص الظاهر فيها، فإنها فتحت الباب أمام تساؤلات أوسع حول مدى اختراق الأجهزة الاستخباراتية، وإمكانية وجود تسريبات أو إشارات مسبقة لعمليات أمنية كبرى.

وأعادت هذه الواقعة النقاش حول دور الإعلام الرقمي في تضخيم الأحداث، وإمكانية تحوله إلى أداة لنشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.



في ظل هذه الأجواء، يبقى الحذر مطلوبًا في التعامل مع مثل هذه المواد، خاصة في غياب مصادر موثوقة تؤكد صحتها. وبينما تستمر التحقيقات والتطورات على الأرض، يظل السؤال الأهم: هل كانت تلك الصورة مجرد صدفة عابرة، أم خيطًا صغيرًا في شبكة أكبر من الأحداث التي لم تتكشف تفاصيلها بعد ؟