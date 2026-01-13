قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب
english EN
اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قبيل صدور تقرير التضخم الاستهلاكي وأرباح البنوك

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات


استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك ونتائج أرباح البنوك الكبرى، وسط حالة من الحذر في الأسواق.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% أي نحو 61 نقطة، فيما سجلت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 تراجعًا مماثلًا بنسبة 0.1%.

ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر ارتفاع الأسعار بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو ما يعكس تأثير الإغلاق الحكومي الأميركي المطول في خريف العام الماضي، ويأتي متسقًا مع نتائج الشهر السابق الأقل من التقديرات.

وتشير بيانات LSEG إلى توقع الأسواق خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل مرتين إضافيتين قبل نهاية العام.

وفي ختام جلسة الاثنين، أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب مدعومة بصعود أسهم شركات التكنولوجيا وول مارت، متجاهلة المخاوف المرتبطة بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول.

وصعد مؤشر داو جونز بنسبة 0.2% مسجلاً إغلاقًا قياسيًا جديدًا، وارتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.16% إلى مستوى قياسي أيضًا، بينما أغلق مؤشر ناسداك المركب مرتفعًا 0.3% عند أعلى مستوى له في أكثر من شهرين.

وأسهمت هذه المكاسب في خفض مؤشر الخوف في وول ستريت إلى 4% عند الإغلاق، بعد أن سجل في التعاملات المبكرة أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع بارتفاع 15%. ويترقب المستثمرون نتائج أرباح بنك جيه بي مورغان للربع الرابع قبل افتتاح السوق الثلاثاء، على أن تتبعها تقارير فصلية من مؤسسات مالية كبرى مثل بنك أوف أميركا وسيتي غروب ومورغان ستانلي.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تحديد سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند 10% لمدة عام، مما أثر على أسهم البنوك خلال التداولات العادية، كما أكد أن أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران ستخضع لرسوم جمركية أميركية بنسبة 25%.

الأسهم الأمريكية النفط البترول

