بشهادة عالمية.. تفاصيل اختيار مصرى ضمن أفضل المديرين التنفيذيين 2025 بمنطقة أفريقيا وشرق أوروبا

تشهد سوق السيارات المصرية تتويج محمد قنديل بجائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2025 من المجموعة العالمية الأم لمنطقة أفريقيا وشرق أوروبا، وذلك للمرة الثانية خلال عامين بعد فوزه بالجائزة نفسها في عام 2023.

ويأتي التتويج وفق معايير تقييم شملت أداء المبيعات، ورضا العملاء، وكفاءة العمليات، ومستوى تطوير الخدمات، والتحول الرقمي، إضافة إلى تكامل تجربة العملاء داخل السوق المحلية.

ويعكس الفوز تحسنًا في النتائج المسجلة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، خاصة في ما يتعلق بتطوير خدمات ما بعد البيع ورفع كفاءة قنوات التواصل.

كما سجلت إحدى العلامات التابعة أعلى مبيعات لها في السوق المصرية خلال عشرين عامًا، محققة نموًا بنسبة 51 في المئة مقارنة بالعام السابق، بما يعكس زيادة الإقبال عليها محليًا.

وفي سياق متصل، أعلنت المجموعة توسيع أنشطتها المجتمعية خلال عام 2026 لتشمل دعم مدارس في مناطق أكثر احتياجًا، والمشاركة في مبادرات لتنظيف نهر النيل، إضافة إلى برامج دعم غذائي ورعاية فعاليات إنسانية.

ويأتي هذا ضمن نشاط مجموعة جلوبال أوتو، الوكيل الرسمي لسيارات BMW وMINI في مصر.