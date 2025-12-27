مبعوثة بريطانيا لسوريا: استهداف مسجد حمص محاولة لتقويض السلام والاستقرار

أدانت المملكة المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في مدينة حمص بسوريا، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوري في جهوده الرامية إلى بناء مستقبل آمن ومستقر.

وقالت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا، آن سنو، في منشور لها على منصة (X) اليوم، إن الهجوم الذي استهدف المصلين في مسجد الإمام علي بن أبي طالب يعد “محاولة وحشية لتقويض السلام والاستقرار”، مشددة على دعم بلادها المستمر للشعب السوري في مساعيه نحو الاستقرار وإعادة بناء مستقبله.

وأضافت سنو أن المملكة المتحدة ترفض جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين ودور العبادة، مؤكدة أهمية حماية السلم الأهلي وتعزيز الجهود الدولية الداعمة للاستقرار في سوريا.

وكان هجوم إرهابي قد استهدف، أمس، مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، في جريمة أثارت موجة واسعة من الإدانات العربية والإقليمية والدولية.