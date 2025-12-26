سوريا.. مصدر أمني يكشف سرب تفجيرات مسجد الإمام علي بن أبي طالب

كشف مصدر أمني سوري، بأن التحقيقات الأولية افادت بأن الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص ناجم عن عبوات ناسفة مزروعة داخل المسجد بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية.

وكانت وكالة الأنباء السورية سانا، نقلت عن مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية الدكتور نجيب النعسان القول بأن 5 أشخاص قتلوا وأُصيب 21 جراء الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص وذلك في حصيلة أولية.

وأفادت وكالات أنباء عاجلة، اليوم الجمعة، بوقوع انفجار مجهول المصدر داخل جامع الإمام علي (عليه السلام) في محافظة حمص وسط سوريا، في حادث أثار حالة من القلق بين السكان المحليين.

فيما هرعت فرق الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة الأضرار وتأمين المكان. وتشير التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع داخل صحن المسجد، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المبنى.

وأفادت تقارير محلية آخري أن انتحاري فجر نفسه داخل مسجد الإمام علي بحمص، مع وقوع العديد من الإصابات والضحايا بين المصلين.